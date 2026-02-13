< sekcia Regióny
Spoločnosť Hater-Handlová vybudovala v areáli skládky recyklačný dvor
S výstavbou recyklačného dvora začala firma vlani v júni, koncom roka 2025 získala aj potrebné povolenia na jeho užívanie od Okresného úradu v Prievidzi.
Autor TASR
Handlová 13. februára (TASR) - Mestská spoločnosť Hater-Handlová vybudovala v areáli skládky odpadu Scheibling nový recyklačný dvor. Jeho hlavným cieľom je znížiť množstvo odpadu ukladaného na skládku a zároveň ponúknuť obyvateľom mesta lacnejší spôsob, ako naložiť so stavebnou sutinou zo stavebných a búracích prác. Informovala o tom hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.
Konateľ spoločnosti Vladimír Borák podotkol, že teraz je dôležité dohodnúť sa s mestom na konkrétnom spôsobe využívania nového zariadenia. „Účelom recyklačného dvora je ušetriť značné finančné prostriedky najmä pri nakladaní so stavebnou sutinou. Nechceme, aby sa všetok tento odpad ukladal na skládku, ale aby sa jeho recyklovateľná časť využila napríklad pri výstavbe ciest, komunikácií alebo iných stavieb, kde sú takéto recykláty viac než vhodné,“ vysvetlil Borák.
Radnica upozornila, že nie každý stavebný odpad je však možné recyklovať. Recyklovateľné sú podľa nej napríklad betónové alebo kamenné materiály z chodníkov či základov stavieb, ktoré sa dajú podrviť a ďalej spracovať. Naopak, sadrové omietky, sadrokartón alebo záklopové stropné konštrukcie z trstiny recyklácii nepodliehajú a budú naďalej končiť na skládke.
„Na triedenie a spracovanie stavebnej sutiny bude spoločnosť využívať aj novú techniku. V areáli recyklačného dvora je k dispozícii nový nakladač, tiež drvič aj sito, ktoré umožňujú nakladať s rôznymi frakciami,“ priblížila Paulínyová.
Ak sa recyklovaný materiál podľa nej použije napríklad pri výstavbe chodníkov na území mesta, musí predtým prejsť potrebnými skúškami a získať certifikát.
„Vybudovanie recyklačného dvora by malo výrazne znížiť množstvo stavebného odpadu ukladaného na skládku. Zároveň prinesie obyvateľom Handlovej nižšie poplatky za uloženie stavebnej sutiny, čo predstavuje významný prínos pre mesto aj jeho obyvateľov,“ skonštatovala hovorkyňa mesta.
