Spoločnosť, ktorej zrušili licenciu pre projekt Trojárová, sa odvolá
Bratislava 29. mája (TASR) - Spoločnosť, ktorej Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR zrušilo prieskumnú licenciu na jej projekt geologického prieskumu antimónu a zlata Trojárová sa voči tomuto rozhodnutiu odvolá. Spoločnosť to v piatok oznámila v tlačovej správe, v ktorej zároveň vyjadrila nesúhlas s krokom envirorezortu.
„Považujeme ho za nedostatočne odôvodnené,“ argumentuje Military Metals Corporation, materská spoločnosť Slovak Antimony Corporation. Avizuje, že využije všetky dostupné právne prostriedky s odhodlaním obnoviť svoje práva vo vzťahu k danému územiu.
Spoločnosť tiež poukazuje na predchádzajúce rozhodnutie MŽP počas prípravy a predloženia Národného programu prieskumu kritických nerastných surovín SR Európskej komisii, ktorým sa stanovuje rámec na zabezpečenie bezpečných a udržateľných dodávok kritických surovín v Európe. „Projekt Trojárová jednoznačne identifikovalo ako jedno z prieskumných území SR určených na kritické suroviny - konkrétne antimón, do oficiálneho zoznamu vybraných prieskumných území k 20. februáru 2025,“ upozornila dotknutá spoločnosť.
V tomto kontexte považuje rozhodnutie ministerstva o zrušení povolenia pre projekt Trojárová za neočakávané a nekonzistentné s cieľmi ochrany dodávok kritických minerálov v Európe.
Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR stoplo prieskum antimónu a zlata v prieskumnom území Trojárová v Malých Karpatoch. Vydalo prvostupňové rozhodnutie, ktorým zrušilo toto územie určené pre spoločnosť Slovak Antimony Corporation. Ministerstvo v prvostupňovom rozhodnutí skonštatovalo, že ďalšia existencia prieskumného územia Trojárová je v rozpore s verejným záujmom, najmä ochranou životného prostredia a zdravia obyvateľov, ktorý prevažuje nad subjektívnymi záujmami držiteľa prieskumného územia a ktorý bol preukázaný v konaní.
