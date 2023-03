Spoločnosť MH Teplárenský holding vymení v Žiline rozvody tepla

Žilina 7. marca (TASR) – Spoločnosť MH Teplárenský holding (MHTH) začne v Žiline od pondelka (13. 3.) so stavebnými prácami na výmene súčasného parovodu. Stavebné úpravy existujúcich rozvodov tepla a zmena média z parného na horúcovodné si vyžiadajú celkové investície vo výške viac ako desať miliónov eur. TASR o tom informovala manažérka marketingu a komunikácie MH Teplárenský holding Andrea Devánová.



Doplnila, že stavebné práce sa začínajú v okolí Rajeckej cesty, Stanice Žilina-Záriečie a na Dolných Rudinách. "Súčasný parovod je za hranicou životnosti a aby sa predišlo vzniku porúch, pristúpili sme k jeho výmene. Stavebné práce sa budú realizovať postupne, po etapách a v krátkych úsekoch, aby sa minimalizovalo obmedzenie chodu mesta. Našou snahou je, aby boli dodávky tepla a teplej vody obmedzované minimálne. Okrem iného to znamená, že budeme používať náhradné zdroje tepla na prípravu teplej úžitkovej vody," priblížila.



Cieľom projektu je podľa nej zníženie počtu porúch, tepelných strát a v konečnom dôsledku aj emisií. "Voda je na prenos tepla lepším médiom ako para, čo sa odzrkadlí aj v celkovom znížení strát tepla v rozvodoch o desať až 15 percent. Znamená to zvýšenie kvality dodávok pre odberateľov. Ekologizácia zdroja a prechod z parnej sústavy na horúcovodnú zároveň prispejú k zlepšeniu životného prostredia v regióne," podotkla Devánová.



O plánovaných odstávkach budú informovať aj správcovia bytových domov. "Mrzí nás, že si stavebné práce vyžiadali výrub drevín. Bol však nevyhnutný z dôvodu, že boli vysadené v tzv. ochrannom pásme. V zmysle zákona o tepelnej energetike má prevádzkovateľ právo a povinnosť odstraňovať tieto porasty v záujme bezpečnosti alebo spoľahlivosti prevádzky sústavy tepelných zariadení. Po ukončení stavebných prác dôjde k náhradnej výsadbe zelene," uviedol riaditeľ závodu MHTH Žilina Erik Štefák.