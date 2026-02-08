< sekcia Regióny
Spoločnosť Obnova otvára novú knižnú edíciu o záchrane pamiatok
Prvá publikácia je venovaná Kostolu sv. Anny v Liptovskej Anne.
Autor TASR
Banská Štiavnica 8. februára (TASR) - Spoločnosť Obnova, ktorá sa dlhodobo venuje výskumu, konzervácii a obnove kultúrnych pamiatok a historických areálov, otvára novú knižnú edíciu o záchrane pamiatok. Prvá publikácia je venovaná Kostolu sv. Anny v Liptovskej Anne. TASR o tom informovala Iveta Chovanová zo spoločnosti Obnova s tým, že druhý titul edície o obnove banskoštiavnickej Piargskej brány vyjde už čoskoro.
„Vydaním tejto monografie spoločnosť Obnova štartuje edičný rad Kontext/Výskum/Obnova. Cieľom je prezentovať verejnosti inšpiratívne procesy pamiatkovej obnovy a zvyšovať povedomie o hodnotách nášho kultúrneho dedičstva,“ poznamenala Chovanová.
Kniha je určená odborníkom, pamiatkarom, ale aj širšej verejnosti so záujmom o históriu a sakrálnu architektúru. Táto popularizačno-odborná minimonografia mapuje podľa Chovanovej fascinujúcu cestu premeny zabudnutej stredovekej ruiny na stabilizovaný a hodnotne prezentovaný kultúrny bod na mape Liptova.
„Kostol sv. Anny v Liptovskej Anne patrí k najstarším sakrálnym stavbám v regióne, pričom jeho počiatky siahajú až do 13. storočia. Hoci po ničivom požiari v roku 1805 postupne degradoval do formy ruiny, zachoval si vysokú mieru autenticity stredovekých konštrukcií,“ podotkla Chovanová s tým, že pre spoločnosť Obnova sa táto pamiatka stala osobnou „srdcovkou“ a projektom, ktorý ich sprevádzal viac než desať rokov.
Kniha na 107 stranách analyzuje premenu lokality z nálezového stavu zanedbanej ruiny na bezpečný a verejnosti prístupný objekt. Čitateľ v nej podľa Chovanovej nájde interdisciplinárny pohľad prepájajúci archívny, archeologický a architektonicko-historický výskum s konkrétnymi technickými postupmi sanácie murív a stabilizácie korún.
Spoločnosť Obnova s.r.o. sa dlhodobo venuje výskumu, konzervácii a obnove kultúrnych pamiatok a historických areálov. Okrem publikačnej činnosti organizuje aj odborné podujatia, semináre, čím prispieva k formovaniu medziodborovej diskusie a zachovaniu tradičných remeselných stavebných zručností.
