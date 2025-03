Spoločnosť OLO v Bratislave plánuje vybudovať technologický park

Bratislava 17. marca (TASR) - Mestská spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) plánuje spolu s hlavným mestom vybudovať technologický park. Nachádzať by sa v ňom malo centrum na spracovanie bioodpadu a výrobu obnoviteľnej energie, ale aj závod pre zlepšenie a zrýchlenie dotrieďovania odpadu. V súvislosti s týmto zámerom predkladá dokumentáciu na posúdenie vplyvov na životné prostredie (EIA). O financovanie časti sa chce uchádzať aj z externých zdrojov. TASR o tom informovala Zuzana Balková z OLO.



"V priebehu prípravy projektu sme spolupracovali s medzinárodnými odborníkmi a inšpirovali sme sa najlepšími príkladmi z praxe ostatných európskych miest. Sme presvedčení, že technológia, ktorú prinesieme, je pre Bratislavu spomedzi momentálne existujúcich riešení na trhu tou najlepšou možnosťou," konštatuje predseda predstavenstva a generálny riaditeľ OLO Ivan Sokáč.



Zariadenie na zhodnotenie bioodpadu má mať potenciál spracovať takmer 50.000 ton organického odpadu ročne. Toto množstvo bioodpadu umožní produkciu približne 2,6 milióna metrov kubických bioplynu, ktoré bude možné upraviť na biometán v množstve 1,5 milióna metrov kubických za jeden rok. Biometán je svojím zložením identický so zemným plynom a takéto množstvo obnoviteľného paliva je podľa OLO ekvivalentom ročnej spotreby približne 1500 domácností. Zároveň dokáže vyrobiť približne 14.000 ton certifikovaného kompostu ročne.



Súčasťou projektu bude nielen nové zariadenie na spracovanie kuchynského a záhradného bioodpadu, ale aj nový dotrieďovací závod. V súčasnosti sa nachádza v susedstve zariadenia na energetické využitie odpadu - ZEVO. Okrem toho, že závod premiestnia, prejde aj technologickým vylepšením. Zvýšiť by sa mala rýchlosť dotrieďovania i miera vytriedenia, čím sa má, v konečnom dôsledku, zlepšiť kvalita triedenia a optimalizovať náklady.



Pozemok určený pre výstavbu Technologického parku OLO je vo vlastníctve spoločnosti, lokalizovaný do priemyselnej zóny, mimo obytných oblastí. Nachádza sa v blízkosti ZEVO vo Vlčom hrdle. Pred podaním dokumentácie na EIA vypracovali štúdiu, ktorá potvrdila, že projekt bude mať na toto územie len zanedbateľný environmentálny dosah. Dendrologický prieskum územia identifikoval potrebu odstrániť mnohé dreviny, keďže majú zlý zdravotný stav, sú preschnuté či odumreté, OLO sa však zaviazalo k výsadbe nových stromov, a to v počte presahujúcom legislatívne požiadavky.



OLO spolu s hlavným mestom prehodnotili pôvodný technologický koncept spracovania kuchynského a záhradného bioodpadu, pričom zohľadnili najnovšie trendy v Európe i pripomienky odbornej verejnosti. Vybraná technológia suchej fermentácie v kombinácii s kompostovacím procesom dokáže podľa OLO z bioodpadu vyprodukovať energiu vo forme bioplynu a certifikovaný kompost. V prvotnom podaní zámeru EIA chýbali detailne popísané variantné riešenia spracovania týchto druhov odpadu, druhé podanie EIA už tieto varianty zahŕňa.



Zámery centra na spracovanie bioodpadu, inovatívneho závodu dotrieďovania odpadu a projektu modernizácia a ekologizácia ZEVO nadviažu na projekty OLO realizované za posledné tri roky. K týmto projektom patrí napríklad kombinovaná výroba elektrickej energie a tepla pre bratislavské domácnosti, digitalizácia a optimalizácia zvozových procesov či re-use centrum KOLO.