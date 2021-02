Spoločnosť OLO začne od pondelka odvážať z domácností bioodpad

Bratislava 27. februára (TASR) - Bratislavská mestská spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) začína od pondelka (1. 3.) s odvozom biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad rodinných domov. Sezónny odvoz bioodpadu z hnedých zberných nádob potrvá do konca novembra. TASR o tom informovala Linda Golejová z OLO.



Mestská firma obyvateľom pripomína, že do hnedých nádob patrí odpad z údržby zelene, ako kvety, štiepky, piliny, tráva, malé kusy konárov, lístie, odpad ovocia a zeleniny či burina. Nepatria tam odpady z domácností živočíšneho pôvodu, mliečne a mäsové výrobky, zvieracie exkrementy, vrecká vrátane "biorozložiteľných vreciek" a iný odpad ako ten, na ktorý je nádoba určená.



"Ak sa v nádobe nachádza odpad, ktorý do nej nepatrí, nádoba nemôže byť vyprázdnená. Držiteľ odpadu je povinný na vlastné náklady tento odpad správne roztriediť," upozornil OLO. Biologicky rozložiteľný odpad bude ďalej zhodnocovaný v kompostárni.



Informáciu o odvoznom dni nájdu obyvatelia na nálepke umiestnenej na svojej hnedej zbernej nádobe, prípadne na webovej stránke OLO. Bratislavčania, ktorí sú zapojení do systému množstvového zberu komunálneho odpadu, môžu bioodpad celoročne odovzdať aj na zberných dvoroch a zberných miestach Bratislavy.



V prípade, ak niekto nadobudol nehnuteľnosť alebo chce kompostér či hnedú nádobu na bioodpad, musí o to požiadať na oddelení miestnych daní, poplatkov a licencií bratislavského magistrátu na Blagoevovej 9 v Bratislave. "Požiadavky za bytové domy vybavujú správcovia nehnuteľností," poznamenal OLO.