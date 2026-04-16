< sekcia Regióny
Spoločnosť oznámila postupné premiestnenie výroby z Figaro Trnava
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Trnava 16. apríla (TASR) - Spoločnosť Valeo Foods oznámila rozhodnutie o postupnom premiestnení výroby zo závodu Figaro Trnava do závodu v Rohatci v Českej republike, ktorý patrí pod sesterskú spoločnosť Candy Plus. Spoločnosť o tom informovala na svojom webe.
„Rozhodnutie o premiestnení výroby nebolo jednoduché. Vychádza však z potreby optimalizovať výrobné náklady, zvýšiť efektivitu a reagovať na rastúce konkurenčné tlaky zo strany globálnych hráčov. Zároveň ide o krok, ktorý nám umožní investovať do modernizácie výrobných kapacít a posilniť našu pozíciu na trhu,“ uviedla Jana Račková zo spoločnosti Valeo Foods CEE. Na toto rozhodnutie upozornil portál tvnoviny.sk.
Podľa spoločnosti ide o výsledok dôkladnej analýzy a strategického prehodnotenia podnikateľských aktivít skupiny v regióne. Proces premiestnenia bude prebiehať postupne počas nasledujúcich 18 mesiacov, pričom sa dotkne aj administratívnych, logistických a podporných funkcií.
Zamestnanci spoločnosti boli podľa manažérky komunikácie a PR Gabriely Smerigovej o uvedenej zmene informovaní už v októbri minulého roka. Spoločnosť sa zaväzuje poskytnúť dotknutým zamestnancom plnú podporu vrátane individuálnych konzultácií s oddelením ľudských zdrojov a možnosťou uplatnenia sa v iných prevádzkarňach skupiny.
