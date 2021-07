Spoločnosť PRP zaznamenala počas pandémie vyšší dopyt po výrobkoch

Tomášovce 18. júla (TASR) – V drevospracujúcej spoločnosti PRP v Tomášovciach v okrese Lučenec zaznamenali počas obdobia pandémie nového koronavírusu zvýšený dopyt po svojich výrobkoch. Ako pre TASR uviedol riaditeľ spoločnosti Igor Sitár, koronakrízu dokázali zvládnuť bez výraznejších poklesov tržieb.



„Naše odvetvie malo šťastie v tom, že keď ľudia prestali cestovať a zdržiavali sa viac vo svojich domácnostiach, chceli si ich viac zveľaďovať. Práve po našich výrobkoch začal byť väčší dopyt, a to trvalo po zvyšok pandémie,“ vysvetlil Sitár.



Drevospracujúca firma z Tomášoviec mala najväčšie problémy na úplnom začiatku pandémie, v období, keď sa ešte nový koronavírus na území Slovenska výraznejšie nešíril. „Mnohí naši odberatelia v neistote odstavovali svoje výroby. Vtedy vznikla u nás obava z ďalšieho vývoja, ale už v lete minulého roka sa to začalo naprávať,“ prezradil Sitár.



Podľa slov riaditeľa zvládla firma koronakrízu vzhľadom na celosvetové dosahy pandémie na ekonomiku dobre a nezaznamenala výraznejšie poklesy tržieb. Spoločnosť tak nežiadala ani o štátnu pomoc pre podniky a neprepúšťala ani žiadnych zamestnancov.



Počas obdobia pandémie nezaznamenali v PRP žiadny prenos ochorenia COVID-19 na pracovisku, dopomohol k tomu aj veľkokapacitný merač teploty, ktorý dokáže odmerať telesnú teplotu trom desiatkam zamestnancov súčasne. „Dokázali sme takto odchytiť niekoľko prípadov, čím sme eliminovali, aby sa chorý človek dostal na pracovisko,“ vysvetlil riaditeľ podniku. Ako dodal, uplynulé mesiace pomohli zefektívniť prácu z domu a naučili spoločnosť eliminovať časté pracovné cesty do zahraničia.



Firma verí, že pred prípadnou treťou vlnou pandémie zamestnancov i proces výroby ochráni očkovanie proti ochoreniu COVID-19. Vo štvrtok (15. 7.) preto v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva SR zorganizovala hromadné očkovanie v priestoroch spoločnosti. Za jediný deň zdravotníci zaočkovali viac ako 200 zamestnancov a ich rodinných príslušníkov, vďaka čomu dosiahne spoločnosť zaočkovanosť na úrovni 80 percent.



Spoločnosť PRP zamestnáva 320 ľudí a patrí medzi popredných spracovateľov ihličnatého dreva na Slovensku. V závode v Tomášovciach spracuje ročne 750.000 kubických metrov guľatiny a dosahuje ročný obrat 75 miliónov eur. Firma vyrába základné drevárske, štvorstranne opracované výrobky, ako dosky, strešné laty či hranoly, ktoré sú určené na priamu spotrebu v stavebníctve, obalovom priemysle či na ďalšie opracovanie a výrobu drevárskych výrobkov.