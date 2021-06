Spoločnosť Sanagro rozširuje produkciu, začína pestovať zeleninu

Senica 10. júna (TASR) - Vôbec prvýkrát zaradí do svojej pestovateľskej produkcie viaceré druhy zeleniny v okrese Senica slovenská skupina Sanagro, ktorá je prvovýrobcom poľnohospodárskych produktov.



Výrobný program rozširuje o pestovanie mrkvy, petržlenu, zemiakov, cukrovej a červenej repy, kapusty a v ekologických podmienkach aj tekvice olejnej. "Zvolili sme si ambicióznu cestu, keďže ide o prácne druhy zeleniny a senický región je na pestovanie plodín celkovo náročný. Napriek tomu veríme, že kvalitná domáca zelenina má potenciál a na našom trhu si nájde svoj odbyt," uviedol generálny riaditeľ spoločnosti Tomáš Kohút.



Spoločnosť sa na svojich farmách v súčasnosti orientuje prioritne na pestovanie slnečnice, pšenice, jačmeňa, ovsa, kukurice či repky olejnej. "Minulú sezónu skupina na farmách pri Senici doplnila výrobný program na 15 hektároch o pestovanie cibule a tento rok v ňom bude pokračovať. Väčšinu zeleniny spoločnosť vysadí na svojej farme na Záhorí na celkovej ploche 49,35 hektára," doplnila mediálna zástupkyňa spoločnosti Marta Kováčová.



Na ekofarme Bos-por Agro v Húškach pri Senici vysadila spoločnosť na ploche 79 hektárov tekvicu olejnú. "Novými plodinami chceme diverzifikovať súčasnú rastlinnú výrobu. Zároveň sme sa rozhodli pustiť sa do agrolesníckych projektov, ktoré si vyžadujú aj iný ako ekonomický pohľad," informoval Kohút. Ako doplnil, spoločnosť sa pustila aj do obnovy jabloňového sadu. Obe činnosti pre skupinu predstavujú pilotný projekt zmeny imidžu tradičných slovenských fariem.