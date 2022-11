Spoločný poslanecký klub vyzval P. Bročku, aby nepodpísal uznesenie

Trnava 29. novembra (TASR) – Spoločný poslanecký klub (SPK) nezávislých poslancov pri mestskom zastupiteľstve (MsZ) v Trnave vyzval primátora Petra Bročku, aby nepodpísal uznesenie o kreovaní mestskej rady a komisií MsZ. Urobil to v súvislosti s pondelkovým (28. 11.) ustanovujúcim zasadnutím MsZ v novom volebnom období. Podľa neho na ňom prišlo k porušeniu zákona o ochrane verejného záujmu. Uviedli to členovia SPK na utorkovom brífingu.



Predseda klubu Branislav Baroš informoval, že za klub predložil primátorovi nominácie na obsadenie jednotlivých postov v orgánoch členmi SPK, a to podľa ich doterajších poslaneckých či profesijných skúseností. MsZ to v hlasovaní nerešpektovalo. V 31-člennom zastupiteľstve má 24 poslancov klub Za lepšiu Trnavu primátora Bročku, šiesti zo zostávajúcich poslancov sa spojili do SPK. "K schôdzi sme k zostaveniu orgánov dostali vopred iba nekompletné podklady bez mien, konkrétne nominácie až v prestávke rokovania," konštatoval Baroš. Klub postupne na rokovaní predkladal pozmeňovacie návrhy v zmysle svojich pôvodných nominácií. "Ani jedna z pripomienok nebola akceptovaná," doplnil. Bročka na rokovaní uviedol, že predložený návrh má iba informatívny charakter.



Následne na to SPK na protest odišiel z rokovania MsZ. Poslanec Rastislav Mráz dodal, že na ustanovujúcom zastupiteľstve boli porušené aj ustanovenia rokovacieho poriadku. "Neskoré doručenie materiálov vnímam ako zámer, aby sme nestihli včas a razantne na nominácie zareagovať," povedal. Upozornil, že podľa rokovacieho poriadku pri predložení nominácií do mestskej rady, zodpovedajúcich politickej sile klubov v MsZ, sa hlasuje vcelku. "My sme takúto jasnú požiadavku dali, napriek tomu nebola akceptovaná a boli za nás vymenené mená bez toho, aby SPK dal súhlas," doplnil.



Klub Za lepšiu Trnavu prostredníctvom predsedu Marcela Krajča reagoval, že nebol SPK pred MsZ oslovený so žiadosťou o rokovanie o zložení komisií. "E-mailom bol oslovený primátor, ktorý odpísal, že v tomto zaujíma stanovisko mestské zastupiteľstvo a nie on," uviedol v stanovisku. Napriek tomu bol návrh SPK na ich klube interne prerokovaný a klub sa snažil podľa Krajča s tým stotožniť v maximálnej akceptovateľnej miere. Dodal, že obidve nominácie SPK do mestskej rady neboli akceptované, ale "klub Za lepšiu Trnavu ponúkol alternatívu v podobe iných kandidátov SPK tak, aby bol zachovaný príslušný počet členov v mestskej rade". Podľa jeho vyjadrenia z deviatich návrhov SPK pre zloženie komisií bolo akceptovaných šesť. "Som presvedčený, že úlohou poslanca je aj vyjednávanie a robenie kompromisov na dosiahnutie cieľa. SPK si však stál za jedinou alternatívou ich nominácie, čo sme mohli vidieť na MsZ, keď nepredložili žiadny iný návrh, držali sa len pôvodnej verzie a namiesto hľadania kompromisov zo sály odišli," konštatoval Krajčo.