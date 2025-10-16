< sekcia Regióny
Spoločný projekt Ružomberka a Wisly po letných festivaloch pokračuje
Autor TASR
Ružomberok 16. októbra (TASR) - Spoločný projekt Ružomberka a poľského mesta Wisla s názvom Cestou dreva zameraný na rozvoj spoločného potenciálu cestovného ruchu po letných festivaloch pokračuje študijným pobytom pre zamestnancov vo Wisle. Projekt je podporený z programu cezhraničnej spolupráce Interreg Poľsko - Slovensko 2021 - 2027 vo výške 712.602,85 eura. Samospráva o tom informovala na webe.
Obidve partnerské mestá projektom reagujú na spoločné problémy v oblastiach cestovného ruchu, podpory podôb prírodného a kultúrneho dedičstva, ako i vzájomnej propagácie, publicity a prepojenia svojich jedinečností. „Chcú podporiť doposiaľ absentujúcu spoločnú turistickú ponuku, zvýšiť kvalifikáciu a odborné kompetencie pracovníkov v oblastiach cestovného ruchu či kultúrneho turizmu, pripraviť spoločné cezhraničné produkty a zvýšiť i využitie kultúrneho potenciálu v partnerských mestách,“ uviedla radnica.
Zámerom projektu je aj dobudovať, rozšíriť a dovybaviť udržateľnú, prístupnú a k prostrediu priateľskú infraštruktúru cestovného ruchu v prihraničnom území. „Po zrealizovaných letných festivaloch podôb kultúrneho dedičstva a prezentácie ponuky cestovného ruchu, ktoré trvali tri dni v Ružomberku a ďalšie tri dni vo Wisle pod názvom Vy u nás, my u Vás je pripravený pre zamestnancov v cestovnom ruchu, kreatívnom priemysle a kultúrnom turizme trojdňový študijný pobyt vo Wisle, ktorého zámerom je zintenzívnenie spolupráce a zvýšenie odborných kompetencií zamestnancov,“ spresnilo mesto.
V rámci programu budú mať možnosť účastníci zoznámiť sa s produktami cestovného ruchu, rôznymi lokalitami mesta Wisla, vypočuť si mnoho odborných prednášok na tému turizmu, architektonických pamiatok či kultúry a manažmentu.
Výstupmi v oblasti posilnenia spoločnej turistickej ponuky, prezentácie a propagácie bude dvojjazyčná mobilná aplikácia, spoločná web platforma, tlačený propagačný materiál s mapami a reklamná kampaň v elektronických a printovým médiách. „Najväčším prínosom projektu pre mesto Ružomberok bude jeho investičná časť v hodnote takmer 90.000 eur v podobe nových prvkov mobiliára a imobiliára vo Vlkolínci. Zámerom je zvýšenie udržateľnosti cestovného ruchu a zlepšenie prístupu k prírodnému a kultúrnemu dedičstvu v oblasti,“ dodalo mesto.
