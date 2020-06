Projekt zubárov a žilinského kraja má pomôcť ľuďom vo vážnej situácii

Žilina 8. júna (TASR) – Spoločný projekt zubárov a Žilinského samosprávneho kraja má pomôcť ľuďom, ktorých zasiahla pandémia nového koronavírusu. Podľa hovorkyne ŽSK Martiny Remencovej poskytnú ľuďom vo vážnej životnej situácii bezplatne komplexné zubné ošetrenie.



"Pandémia zasiahla životy mnohých rodín. Niektorí ľudia ostali bez príjmu. V takej situácii môže byť aj štandardné ošetrenie zubov pre niekoho službou, ktorú si pre nedostatok financií nemôže dovoliť. Preto sme oslovili zubných lekárov v Žilinskom kraji, zatiaľ sa nám podarilo zapojiť dve zubné ambulancie z regiónov Kysúc a Oravy. Radi by sme pomohli každému, nie je to však kapacitne možné. Preto budeme doručené žiadosti vyhodnocovať a postupne vyberieme tých, ktorých zubári ošetria," povedala riaditeľka odboru zdravotníctva Úradu ŽSK Silvia Pekarčíková.



Podľa hovorkyne ŽSK môžu záujemcovia o ošetrenie požiadať prostredníctvom mailovej adresy silvia.pekarcikova@zilinskazupa.sk alebo poštou na adresu Úradu ŽSK, Komenského 48, 01109 Žilina. "Za ošetrenie nebudú musieť pacienti platiť žiadne poplatky, ambulancie im ho poskytnú na vlastné náklady a zároveň to bude mimo účtovania do zdravotnej poisťovne," vysvetlila Remencová.



Pripomenula, že v súvislosti s uvoľňovaním opatrení na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 zrušili v krajských nemocniciach zákaz návštev.



"Návštevy na lôžkových oddeleniach sú povolené za dodržania hygienických opatrení. Návšteva môže vstúpiť len s rúškom, v jednom čase môžu prísť maximálne dve osoby na návštevu, oddelenia musia byť vybavené prostriedkami na vykonávanie hygieny rúk a nemocnice musia viesť evidenciu návštev. Pokiaľ to umožňuje miesto aj stav pacienta, preferujú sa návštevy vo vonkajších priestoroch zariadenia," dodala hovorkyňa ŽSK.