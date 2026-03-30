Spoločný stavebný úrad dolnooravských obcí sídli v nových priestoroch
Raši uviedol, že príklad spoločného stavebného úradu dolnooravských obcí by mohol byť inšpiráciou pri využívaní eurofondov.
Autor TASR
Dolný Kubín 30. marca (TASR) - Spoločný stavebný úrad dolnooravských obcí má v Dolnom Kubíne nové sídlo. Na slávnostnom otvorení priestorov v budove Klientskeho centra Okresného úradu v Dolnom Kubíne sa zúčastnil aj predseda Národnej rady SR Richard Raši (Hlas-SD) spoločne so štátnym tajomníkom Ministerstva vnútra (MV) SR Michalom Kaliňákom.
Spoločný stavebný úrad doteraz sídlil v budove dolnokubínskeho Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý im vypovedal nájomnú zmluvu so zdôvodnením, že priestory potrebuje na svoju činnosť. Agendu spoločného obecného úradu zastrešuje obec Chlebnice a jeho služby využíva dovedna 16 dolnooravských obcí.
„Keby stavebný úrad mala robiť každá obec zvlášť, tak jednoducho na to nemá peniaze. Činnosti, ktoré obce musia vykonávať, by mali byť robené na jednom mieste preto, lebo to pre obce bude urobené kvalitne a ľuďmi, ktorí sú profesionáli a ktorých aj obce dokážu zaplatiť, pretože sa na to skladajú,“ poznamenal Raši.
Doplnil, že príklad spoločného stavebného úradu dolnooravských obcí by mohol byť inšpiráciou pri využívaní eurofondov. „My by sme chceli pri nových eurofondoch využiť toto ako príklad, že keď majú ísť peniaze do regiónov a majú byť viazané na nejaké reformy, tak toto je zásadná reforma. Nerobí každý všetko sám, ale urobí sa to v spoločnom úrade a naozaj má istotu, že to je urobené na vysokej profesionálnej úrovni a je to pre obce lacnejšie,“ podotkol predseda NR SR.
Kaliňák upriamil pozornosť na úspešnosť pilotného projektu budovania centier zdieľaných služieb. „Máme ich na Slovensku 21, pričom 200 zamestnancov zabezpečuje rôznu agendu pre 700 samospráv a 530.000 obyvateľov. Dnes je jasné, že samosprávy majú záujem a aj potrebu sa združovať. Nie je to len otázka peňazí, ale aj kvalitných ľudí, ktorých je na trhu málo,“ skonštatoval Kaliňák.
Podľa predsedu parlamentu majú dolnooravské obce záujem okrem spoločného stavebného úradu zriadiť napríklad aj spoločný školský úrad. „Keď získame nové peniaze, tak ďalšie centrum zdieľaných služieb, kde bude nielen agenda stavebného úradu, ale aj mnohé ďalšie a ešte budú čiastočne platené aj z Bruselu, by mohlo vzniknúť práve tu,“ dodal Raši.
