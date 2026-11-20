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Spolok slovenských spisovateľov mení sídlo
Organizácia neopúšťa srdce Bratislavy.
Autor TASR
Bratislava 20. novembra (TASR) - Spolok slovenských spisovateľov (SSS) sa po vyše troch desaťročiach sťahuje z Laurinskej ulice do polyfunkčného nebytového priestoru na Cintorínskej ulici v bratislavskom Starom Meste. Oficiálne otvorenie nového sídla je naplánované na začiatok nadchádzajúceho roka. TASR o tom informoval tajomník SSS Štefan Cifra.
Organizácia neopúšťa srdce Bratislavy. Zachovanie kontinuity v historickom centre bolo pre vedenie pri hľadaní vhodného objektu jednou z priorít. „Po vyše troch desaťročiach pôsobenia na jednom mieste prichádza prirodzená zmena, ktorá prináša nové možnosti. Sme nesmierne radi, že sa nám podarilo udržať Spolok slovenských spisovateľov v Bratislave-Starom Meste,“ uviedla predsedníčka SSS Eva Sisková.
V súčasnosti podľa Cifru prebiehajú záverečné fázy procesu prípravy nových priestorov tak, aby plne vyhovovali potrebám SSS, a sťahovanie do nich.
Zároveň informoval, že SSS po viacerých súdnych sporoch predal svoj 50-percentný podiel nehnuteľnosti v budove na Laurinskej ulici v Bratislave, ktorá dlhé roky slúžila ako jeho zázemie. Ako doplnil, nové predstavenstvo SSS pod vedením Siskovej takisto zabezpečilo moderné priestory na ďalšiu spolkovú činnosť v prospech podpory rozvoja slovenskej pôvodnej literárnej tvorby a kultúrneho života.
Organizácia neopúšťa srdce Bratislavy. Zachovanie kontinuity v historickom centre bolo pre vedenie pri hľadaní vhodného objektu jednou z priorít. „Po vyše troch desaťročiach pôsobenia na jednom mieste prichádza prirodzená zmena, ktorá prináša nové možnosti. Sme nesmierne radi, že sa nám podarilo udržať Spolok slovenských spisovateľov v Bratislave-Starom Meste,“ uviedla predsedníčka SSS Eva Sisková.
V súčasnosti podľa Cifru prebiehajú záverečné fázy procesu prípravy nových priestorov tak, aby plne vyhovovali potrebám SSS, a sťahovanie do nich.
Zároveň informoval, že SSS po viacerých súdnych sporoch predal svoj 50-percentný podiel nehnuteľnosti v budove na Laurinskej ulici v Bratislave, ktorá dlhé roky slúžila ako jeho zázemie. Ako doplnil, nové predstavenstvo SSS pod vedením Siskovej takisto zabezpečilo moderné priestory na ďalšiu spolkovú činnosť v prospech podpory rozvoja slovenskej pôvodnej literárnej tvorby a kultúrneho života.