Spolok svätého Vojtecha inauguroval novú riaditeľku

Ján Kuboš, archívna snímka. Foto: TASR Milan Kapusta

Autor TASR
Trnava 9. januára (TASR) - Spolok svätého Vojtecha (SSV) v piatok uviedol do úradu svoju novú riaditeľku Martinu Grochálovú. Slávnostná inaugurácia sa uskutočnila počas svätej omše v Kostole sv. Jakuba v Trnave. Je zároveň vyjadrením kontinuity a záväzku spolku pokračovať v duchu svojej viac než 155-ročnej tradície. TASR o tom informovala manažérka marketingu SSV Martina Tršová.

Hlavným celebrantom bol predseda SSV Mons. Ján Kuboš, prítomných povzbudil do odvahy v službe Bohu a blížnemu. „Chceme kráčať podľa vzoru nášho patróna svätého Vojtecha, ktorý sa vďaka láske nebál nikoho a ničoho. Verný svojej misii s láskou a bez strachu ohlasoval radostnú zvesť,“ uviedol.

Spolu s ním koncelebrovali apoštolský nuncius na Slovensku Nicola Girasoli a nitriansky pomocný biskup Peter Beňo. Na záver svätej omše sa prítomným prihovoril aj Girasoli. Poďakoval spolku za evanjelizáciu a posilnenie vzťahov so Svätou stolicou. Súčasťou slávnosti bola aj rozlúčka s odchádzajúcim riaditeľom Ivanom Šulíkom.
