< sekcia Regióny
Spolok svätého Vojtecha po prvý raz povedie žena
Grochálová vyštudovala žurnalistiku a nemecký jazyk na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, kde v roku 2016 obhájila doktorát z prekladateľstva.
Autor TASR
Trnava 1. októbra (TASR) - Výbor Spolku svätého Vojtecha (SSV) zvolil za novú riaditeľku spolku Martinu Grochálovú, šéfredaktorku vydavateľstva. Vo funkcii od 1. januára 2026 nahradí doterajšieho riaditeľa Ivana Šulíka, ktorý sa po troch volebných obdobiach a 12 rokoch pôsobenia na čele spolku rozhodol už nekandidovať. Informovala o tom vedúca podporných úsekov a marketingu SSV Zuzana Szakácsová.
„Ďakujeme Ivanovi Šulíkovi za jeho dlhoročné vedenie a službu v SSV. Pod jeho vedením sa SSV rozvíjal a dosiahol významné postavenie na poli katolíckej kultúry a vydavateľskej činnosti, za ktorú získal viaceré ocenenia tak doma, ako i v zahraničí. Tešíme sa na pokračovanie tohto diela pod vedením Martiny Grochálovej,“ uviedol podpredseda výboru SSV Jozef Opatovský. Šulík bol najdlhšie pôsobiacim riaditeľom spolku po obnove jeho činnosti v slobodných podmienkach v marci 1990.
Grochálová vyštudovala žurnalistiku a nemecký jazyk na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, kde v roku 2016 obhájila doktorát z prekladateľstva. Viedla detský katolícky časopis Rebrík, pôsobila v Katolíckych novinách a v Karmelitánskom nakladateľstve. Od roku 2014 pracuje v SSV.
SSV je najväčšie a najstaršie katolícke vydavateľstvo na Slovensku, ktoré v roku 1870 založil katolícky kňaz a jazykovedec Andrej Radlinský.
„Ďakujeme Ivanovi Šulíkovi za jeho dlhoročné vedenie a službu v SSV. Pod jeho vedením sa SSV rozvíjal a dosiahol významné postavenie na poli katolíckej kultúry a vydavateľskej činnosti, za ktorú získal viaceré ocenenia tak doma, ako i v zahraničí. Tešíme sa na pokračovanie tohto diela pod vedením Martiny Grochálovej,“ uviedol podpredseda výboru SSV Jozef Opatovský. Šulík bol najdlhšie pôsobiacim riaditeľom spolku po obnove jeho činnosti v slobodných podmienkach v marci 1990.
Grochálová vyštudovala žurnalistiku a nemecký jazyk na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, kde v roku 2016 obhájila doktorát z prekladateľstva. Viedla detský katolícky časopis Rebrík, pôsobila v Katolíckych novinách a v Karmelitánskom nakladateľstve. Od roku 2014 pracuje v SSV.
SSV je najväčšie a najstaršie katolícke vydavateľstvo na Slovensku, ktoré v roku 1870 založil katolícky kňaz a jazykovedec Andrej Radlinský.