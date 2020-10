Spolok Výhrevne Vrútky si pripomenul koniec prevádzky parných rušňov

Vrútky 18. októbra (TASR) – Ukončenie pravidelnej prevádzky parných rušňov na Slovensku pred štyridsiatimi rokmi si v sobotu (17. 10.) pripomenuli nadšenci z občianskeho združenia (OZ) Spolok Výhrevne Vrútky (SVV) symbolickou jazdou na rušni 556.036.



Podľa predsedu OZ SVV Dušana Vaňka ide o rušeň, ktorý v roku 1980 absolvoval ako posledný slávnostnú jazdu z Bratislavy cez Galantu a Trnavu do Leopoldova. "Mašinka bola po veľkej oprave. Rozhodlo sa, že zostane ako muzeálna. Bude slúžiť naďalej pre reprezentačné účely a nebude zošrotovaná ako ďalšie stovky hnacích vozidiel. Tým sa zachránila. V Leopoldove chvíľku vykurovala rušňové depo, čo sa nepáčilo vrchnosti, pretože bola určená na iné účely. Tak ju presunuli k nám. Tu dostala kompletnú generálku a po nej slúži doteraz," povedal Vaňko.



"Jazde parného rušňa predchádza zakúrenie, ktoré trvá rádovo osem hodín. Ale nie je to len samotné zakúrenie, treba to pripraviť. A to je vždy dva až tri týždne, niekedy aj mesiac. Všetko vyčistiť, prehliadnuť a nachystať," vysvetlil Peter Szépe z OZ SVV.



Pri príležitosti 40. výročia ukončenia pravidelnej prevádzky parných rušňov na Slovensku plánovali Železnice Slovenskej republiky (ŽSR), Železničné múzeum Slovenskej republiky v spolupráci s OZ SVV jazdu neverejného spomienkového vlaku na trati Bratislava – Pezinok – Trnava – Leopoldov. Podujatie s názvom Kráľovná železníc neodišla sa však pre aktuálnu pandemickú situáciu neuskutočnilo. "Maličká náhrada za pôvodne plánovanú jazdu to je. Je to v podstate spomienka na ukončenie parnej trakcie pred 40 rokmi. Rušeň je autentický, ktorý viezol úplne posledný parný vlak. Takže je to posledná lokomotíva, ktorá oficiálne fungovala," podotkol Szépe.



Prvý parný vlak prešiel územím Slovenska 20. augusta 1848. Železničná trať vychádzala z Marcheggu na krajinskej hranici medzi Rakúskom a Uhorskom. Parnému rušňu začala v 50-tych rokoch minulého storočia postupne rásť konkurencia v podobe kvalitných elektrických lokomotív. Slávnostná rozlúčka s prevádzkou parných rušňov na Slovensku sa uskutočnila na bývalej Východnej dráhe 17. októbra 1980.