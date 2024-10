Spolu prepadli muža v Čani: Polícia obvinila dvojicu lúpežníkov

Košice 24. októbra (TASR) - Polícia obvinila 37-ročného a 44-ročného muža zo zločinu lúpeže spáchaného formou spolupáchateľstva, ku ktorému došlo v Čani v okrese Košice-okolie. Skončili vo väzbe. TASR o tom informovala košická krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová.



Dvojica z okresov Košice-okolie a Trebišov prepadla muža v sobotu (19. 10.) v noci na chodníku na jednej z ulíc v uvedenej obci. Okradla ho o 1200 eur. Jeden z obvinených chytil poškodeného za golier a hrozil mu päsťou. Druhý s nožom v ruke stál pri ňom počas toho, ako mu z vrecka ukradol peniaze. Obaja z miesta činu ušli.



Polícia oboch mužov zadržala a umiestnila do cely policajného zaistenia. Ukradnuté peniaze už stihli minúť. "Vyšetrovateľ Policajného zboru spracoval podnet na vzatie oboch obvinených do väzby a spis predložil prokurátorovi. Vo štvrtok sudca o návrhu rozhodol a vydal príkaz na vzatie obvinených do väzby," spresnila Mésarová.



Dvojici hrozí trest odňatia slobody na sedem až 12 rokov.