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SpoluFest v Trenčíne prinesie dva festivalové dni plné hudby a tanca
Súčasťou programu budú i tanečné skupiny Korzo in Move, Bambula a RT Dance School, Folklórny súbor Teplanček.
Autor TASR
Trenčín 20. júna (TASR) - Zábavu, tanec a podporu komunity žien s onkologickým ochorením spojí dvojdňový komunitný festival SpoluFest 2026. Počas soboty a nedele (21. 6.) prinesie v Trenčíne na futbalovom ihrisku Záblatie hudbu, tanec, športové a zábavné výzvy, súťaže a oddychové aktivity pre všetky vekové kategórie.
Program obohatia folklórne a tradičné vystúpenia, v rámci ktorých sa predstavia heligonkár Mário Varhaník, Cimbalová muzika Matej Kavaleka a Heligónková škola spolu s mladými harmonikármi Rošer. Priestor dostanú aj mladí umelci, ktorí sa zapoja do spoločných hudobno-tanečných vystúpení.
„Na pódiách vystúpia známi hudobní interpreti, medzi nimi Peter Cmorík Band, CicoBand a René Rendy, kapely Kabát Revival, Dríst, Šmox, Volume a LadyJane, ako aj Paľo Drapák, Allan Mikušek, Duo Sonet a Duo Viktor & Matej. Publikum sa môže tešiť aj na Nikolu Kusendovú, víťazku súťaže Česko Slovensko má talent,“ priblížili organizátori s tým, že o tanečnú atmosféru sa večer postarajú dídžeji Kovi, Mirec, Gabriela a Lacy.
Súčasťou programu budú i tanečné skupiny Korzo in Move, Bambula a RT Dance School, Folklórny súbor Teplanček. Na festivale bude pripravená detská zóna plná hier, tvorivých aktivít, penová párty, parkourová dráha, airsoftové aktivity, futbalová 11, športové aktivity, skákacie hrady, ukážky záchranných zložiek a zábavy so Sníčkom Hugom a Tinkou Bublinkou.
„SpoluFest 2026 bude vytvárať jedinečný priestor na stretávanie generácií, posilňovanie spolupatričnosti a premenenie radosti zo spoločných zážitkov na konkrétnu pomoc tým, ktorí ju potrebujú,“ doplnili.
Program obohatia folklórne a tradičné vystúpenia, v rámci ktorých sa predstavia heligonkár Mário Varhaník, Cimbalová muzika Matej Kavaleka a Heligónková škola spolu s mladými harmonikármi Rošer. Priestor dostanú aj mladí umelci, ktorí sa zapoja do spoločných hudobno-tanečných vystúpení.
„Na pódiách vystúpia známi hudobní interpreti, medzi nimi Peter Cmorík Band, CicoBand a René Rendy, kapely Kabát Revival, Dríst, Šmox, Volume a LadyJane, ako aj Paľo Drapák, Allan Mikušek, Duo Sonet a Duo Viktor & Matej. Publikum sa môže tešiť aj na Nikolu Kusendovú, víťazku súťaže Česko Slovensko má talent,“ priblížili organizátori s tým, že o tanečnú atmosféru sa večer postarajú dídžeji Kovi, Mirec, Gabriela a Lacy.
Súčasťou programu budú i tanečné skupiny Korzo in Move, Bambula a RT Dance School, Folklórny súbor Teplanček. Na festivale bude pripravená detská zóna plná hier, tvorivých aktivít, penová párty, parkourová dráha, airsoftové aktivity, futbalová 11, športové aktivity, skákacie hrady, ukážky záchranných zložiek a zábavy so Sníčkom Hugom a Tinkou Bublinkou.
„SpoluFest 2026 bude vytvárať jedinečný priestor na stretávanie generácií, posilňovanie spolupatričnosti a premenenie radosti zo spoločných zážitkov na konkrétnu pomoc tým, ktorí ju potrebujú,“ doplnili.