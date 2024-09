SPOLUJAZDCAL ZADRŽIAVAL V AUTE: Následne skončili v stĺpe

Bratislava 19. septembra (TASR) - Vodič z Českej republiky bránil spolujazdcovi odísť z vozidla, následne v blízkosti bratislavskej mestskej časti Rusovce narazil do stĺpa. Čelí obvineniu z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky v súbehu s trestným činom obmedzovania osobnej slobody. TASR o tom informoval bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff.



"Obvinený mal počas jazdy z územia ČR cez Rakúsko až na Slovensko brániť 23-ročnému spolujazdcovi vystúpiť a odísť z vozidla, a to aj napriek opakovaným výzvam spolujazdca, aby zastavil a nechal ho odísť," uviedol hovorca s tým, že týmto konaním mu mal vedome obmedziť osobnú slobodu.



Ako doplnil, policajti v pondelok (16. 9.) prijali informáciu o prenasledovaní spomínaného vozidla od rakúskej polície. Následne unikajúce vozidlo v blízkosti mestskej časti Rusovce smerom na hraničný priechod s Maďarskom podľa hovorcu narazilo do stĺpa verejného osvetlenia.



Szeiff podotkol, že 35-ročný Marek V. bol na mieste obmedzený na osobnej slobode. Vykonaniu dychovej skúšky či lekárskemu vyšetreniu v zdravotníckom zariadení sa podľa neho odmietol podrobiť. "Po vykonaní potrebných úkonov a vznesení obvinenia bol umiestnený v cele policajného zaistenia. V súčasnosti je muž stíhaný väzobne," dodal.