Spolujazdec zatiahol opitej vodičke ručnú brzdu, narazili do stromu

Rimavská Sobota 17. júla (TASR) - Na Školskej ulici v Rimavskej Sobote došlo v noci z nedele (16. 7.) na pondelok k dopravnej nehode, pri ktorej vozidlo po šmyku narazilo do stromu i pouličného osvetlenia. Príčinou nehody bolo zatiahnutie ručnej brzdy spolujazdcom, auto pritom viedla 40-ročná vodička pod vplyvom alkoholu. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici.



"Podľa doposiaľ vykonaného objasňovania k dopravnej nehode došlo tak, že vodička osobného auta viedla vozidlo po Školskej ulici v Rimavskej Sobote v smere na obec Rimavské Janovce, pričom počas jazdy jej 20-ročný spolujazdec zatiahol na vozidle ručnú brzdu," priblížila polícia.



Auto po zatiahnutí ručnej brzdy dostalo šmyk, narazilo do dopravnej značky a následne do stromu i pouličného osvetlenia. Od pouličného osvetlenia sa vozidlo odrazilo na parkovisko pred tunajšou bytovkou, kde poškodilo zaparkované auto. K zraneniam osôb pri nehode nedošlo.



"Po nehode bola vodička podrobená dychovej skúške na alkohol, ktorá bola s pozitívnym výsledkom. Nameraná hodnota predstavovala v prepočte 0,37 promile alkoholu," dodala polícia s tým, že vodičke bol na mieste zadržaný vodičský preukaz.