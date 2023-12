Spolupatričnosť je hlavným cieľom adventu v Trnavskom kraji

Trnava 11. decembra (TSR) - Spríjemniť sviatky seniorom, klientom zariadení sociálnych služieb a rodinám v ťažkej životnej situácii sa každoročne pred koncoročnými sviatkami snaží Trnavský samosprávny kraj (TTSK). Aj na nasledujúce dni pripravil so svojou Nadáciou DAR viacero charitatívnych aktivít otvorených i pre širokú verejnosť. Informovala o tom podpredsedníčka TTSK Veronika Buc.



Prvým podujatím boli pondelkové Vianočné predajné trhy pri budove Úradu TTSK v Trnave. Svoje výrobky ponúkali klienti viacerých zariadení sociálnych služieb (ZSS) a študenti stredných škôl (SŠ) v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja. V ponuke boli vianočné oplátky, koláčiky, vianočné ozdoby z prírodných materiálov i keramiky, výšivky a ďalšie.



"Vianoce sú časom, keď viac než kedykoľvek predtým cítime povinnosť pomáhať ľuďom, ktorí potrebujú našu podporu. S Nadáciou DAR znovu organizujeme dobročinné akcie, ktoré zapoja ľudí do šírenia radosti a dobra," uviedla Buc. Výrobky klientov všetkých 21 krajských ZSS si budú môcť zadovážiť aj poslanci TTSK v stredu (13. 12.), keď sa v Trnave zídu na svojom poslednom tohtoročnom zasadnutí. "Predajom získa nadácia ďalšie prostriedky, ktorými pomôže ľuďom v zložitej životnej situácii," konštatovala riaditeľka odboru sociálnych vecí Úradu TTSK Blažena Flamíková. Doplnila, že TTSK organizuje aj dobročinnú aktivitu Darček len pre teba, v rámci ktorej zamestnanci úradu potešia seniorov, klientov zariadení sociálnych služieb aj sociálne slabšie rodiny.



Vo štvrtok (14. 12.) sa bude na nádvorí Divadla Jána Palárika v Trnave konať od 11.00 do 19.00 h verejný vianočný charitatívny bazár spojený s varením kapustnice. Za dobrovoľný finančný príspevok sa budú predávať dekoračné predmety, hračky, knihy či oblečenie, ktoré do bazáru venujú zamestnanci TTSK. Aj tento výnos bude použitý na podporu ľudí v ťažkej životnej situácii.



Okrem toho Nadácia DAR organizuje v decembri zbierku potravín a drogérie. "Vďaka zamestnancom Úradu TTSK získame pre žiadateľov nadácie trvanlivé potraviny či drogériu. Pomôžu prečkať zimné obdobie ľuďom v núdzi, seniorom, sociálne odkázaným či rodinám so zdravotne znevýhodneným dieťaťom," doplnila správkyňa nadácie Ivana Ondrušková.



Na dôvažok TTSK v spolupráci s mestom Trnava bude mať v týždni od 11. do 17. decembra otvorený stánok na trnavských vianočných trhoch. V ňom budú prezentovať svoju prácu a výrobky klienti krajských zariadení sociálnych služieb, ako aj študenti stredných škôl.