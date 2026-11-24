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Spolupráca bojnickej zoo a SPU v Nitre prináša nové poznatky
Súčasťou výskumu je monitoring vybraných chovných zariadení so zameraním na sledovanie mikrobiálneho zaťaženia prostredia.
Autor TASR
Bojnice 24. novembra (TASR) - Národná zoologická záhrada Bojnice dlhodobo spolupracuje so Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou (SPU) v Nitre v oblasti výskumu a hodnotenia životných podmienok zvierat chovaných v podmienkach ex situ. Predmetom spoločného výskumu je monitorovanie základných zoohygienických faktorov chovného prostredia, ktoré významne ovplyvňujú welfare zvierat, ich zdravotný stav a kvalitu chovných podmienok. Zoo o tom informovala na svojom webe.
Súčasťou výskumu je monitoring vybraných chovných zariadení so zameraním na sledovanie mikrobiálneho zaťaženia prostredia v novom pavilóne pre slony africké a v chovných priestoroch pre kopytníky v areáli bojnickej zoo. „Cieľom je získanie objektívnych údajov, ktoré môžu slúžiť ako podklad pre ďalšie zlepšovanie podmienok chovu zvierat a tvorbu hodnotiacich štandardov pre zoologické záhrady na Slovensku,“ ozrejmila zoo.
Spolupráca podľa nej prináša prepojenie akademického výskumu s praktickými skúsenosťami odborného personálu zoo a zároveň umožňuje zapájanie moderných monitorovacích metód do bežnej praxe. „Výsledky výskumu prispejú nielen k zvyšovaniu welfare zvierat, ale aj k rozvoju vedeckého poznania v oblasti zoohygieny, ochrany zdravia zvierat a manažmentu zoologických záhrad,“ priblížila zoo a skonštatovala, že táto spolupráca potvrdzuje význam prepojenia vedeckých inštitúcií a zoologických organizácií pri hľadaní inovatívnych riešení pre moderný a zodpovedný chov zvierat.
Súčasťou výskumu je monitoring vybraných chovných zariadení so zameraním na sledovanie mikrobiálneho zaťaženia prostredia v novom pavilóne pre slony africké a v chovných priestoroch pre kopytníky v areáli bojnickej zoo. „Cieľom je získanie objektívnych údajov, ktoré môžu slúžiť ako podklad pre ďalšie zlepšovanie podmienok chovu zvierat a tvorbu hodnotiacich štandardov pre zoologické záhrady na Slovensku,“ ozrejmila zoo.
Spolupráca podľa nej prináša prepojenie akademického výskumu s praktickými skúsenosťami odborného personálu zoo a zároveň umožňuje zapájanie moderných monitorovacích metód do bežnej praxe. „Výsledky výskumu prispejú nielen k zvyšovaniu welfare zvierat, ale aj k rozvoju vedeckého poznania v oblasti zoohygieny, ochrany zdravia zvierat a manažmentu zoologických záhrad,“ priblížila zoo a skonštatovala, že táto spolupráca potvrdzuje význam prepojenia vedeckých inštitúcií a zoologických organizácií pri hľadaní inovatívnych riešení pre moderný a zodpovedný chov zvierat.