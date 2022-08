Spolupráca Košického kraja s českým by mohla priniesť na Ružín novinku

Košice 2. augusta (TASR) – Na Ružínskej priehrade by mala v budúcnosti premávať turistická loď na vodíkový pohon. S takýmto zámerom počíta spolupráca Košického samosprávneho kraja (KSK) a českého Moravsko-sliezskeho kraja. Memorandum o nej v utorok v Košiciach podpísali predstavitelia oboch regiónov.



Vzájomná pomoc sa bude podľa KSK týkať hlavne projektov s využitím vodíka v oblasti dopravy, energetiky aj cestovného ruchu. Spolupráca by mala zefektívniť rozvoj inovácií i startupov a pomôcť pri získavaní financií na zelené projekty.



"Už sú aj dohodnuté jasné kontúry spolupráce a projekty, v ktorých chceme začať spolupracovať. Vypichol by som vodíkovú loď, ktorá by mala premávať na Ružíne a zároveň v Moravsko-sliezskom kraji na priehrade Slezská Harta. Tam sme sa nechali inšpirovať ich elektrickou turistickou loďou, ktorú chceme v podstate upgradovať na Technickej univerzite v Košiciach (TUKE) v spolupráci s ich univerzitou. Chceme sa zapojiť do spoločného projektu a získať finančné prostriedky na tieto dve vodíkové lode, bude to zrejme unikátny projekt v rámci celej Európy," povedal pre novinárov predseda KSK Rastislav Trnka. Pripomenul, že Košický kraj ako prvý na Slovensku prijal vlastnú vodíkovú stratégiu, ktorá je kľúčovým dokumentom na využívanie vodíkových technológií.



Zostrojenie prototypu vodíkovej lode má odborne zastrešiť Strojnícka fakulta TUKE, ktorá vyvíja vodíkové technológie už niekoľko rokov. Spolupráca krajov, ich inovačných centier, vedeckovýskumnej obce aj akademických subjektov oboch strán by mala viesť k zhotoveniu plavidla na vodíkový pohon. Plánované projekty sú súčasťou ekologických riešení, ktoré môžu viesť k zníženiu negatívnych vplyvov na životné prostredie a napĺňať ciele dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2050.



Podľa prvého námestníka hejtmana Moravsko-sliezskeho kraja Jakuba Unucku majú oba kraje veľa spoločného. "Na jednej strane máme krásne hory, kam chodia turisti, na druhej strane máme hutnícke fabriky, ktoré majú vplyv na kvalitu ovzdušia," povedal. Za problém českého kraja označil odchod mladých ľudí často práve pre špinavé ovzdušie s tým, že úlohou politikov je ho riešiť čistou mobilitou. "Ja som prvé štyri roky skúšal eletromobily, elektrobusy, ale to je slepá ulička, to nemá žiadne riešenie. Podľa názoru môjho a vedenia kraja je budúcnosť naozaj vodíková, teraz v mnohom vsádzame na vodík, či už v autobusovej alebo vlakovej doprave," skonštatoval. Veľký potenciál vidí v spolupráci krajov pri výrobe komponentov pre vodíkový pohon vrátane metalhydridovej technológie.



Oba kraje spája aj členstvo vo Fonde na spravodlivú transformáciu. Ide o nástroj EÚ na poskytnutie podpory územiam, ktoré čelia sociálno-ekonomickým výzvam. Tie vyplývajú z prechodu ku klimatickej neutralite. Podpísaním memoranda a vyjadrením vzájomnej podpory zvyšujú kraje šancu pri výbere projektov v rámci tohto fondu.