Spolupráca L. Mikuláša a Ružomberka by mohla priniesť milióny eur

Liptovský Mikuláš 1. decembra (TASR) – Mestá Liptovský Mikuláš a Ružomberok budú spolupracovať pri získavaní eurofondov pre región Liptov. Primátori oboch miest sa zaviazali k vypracovaniu integrovanej územnej stratégie, ktorá oprávňuje na čerpanie eurofondov pre aktivity a projekty zamerané na rozvoj územia. TASR o tom informovala hovorkyňa Liptovského Mikuláša Viktória Čapčíková s tým, že spolupráca by mohla do regiónu priniesť viac ako 20 miliónov eur.



"Medzi prioritné projekty, ktoré budú financované z dotačných prostriedkov, sme zaradili podporu zhodnocovania odpadov, znižovanie energetickej náročnosti budov aj komunitný rozvoj. Tiež dopravnú infraštruktúru s dôrazom na cyklodopravu, športovú infraštruktúru, organizáciu kultúrnych a hudobných podujatí, budovanie náučných chodníkov či riešenie sociálneho vylúčenia cez dostupné bývanie," vymenoval primátor Liptovského Mikuláša Ján Blcháč.



V programovom období 2021 až 2027 je pre vytýčené územie rozvoja vyčlenená čiastka takmer 24 miliónov eur. Okrem oboch miest je do územia začlenených aj 16 priľahlých obcí a niektoré subjekty z oblasti regionálneho rozvoja, školstva a cestovného ruchu.