Spolupráca Vrábeľ s NTS patrí k najdlhším v rámci výjazdových odberov

Vráble 29. júna (TASR) - V meste Vráble sa vo štvrtok 30. júna uskutoční po 46. raz Primátorská kvapka krvi. Mesto organizuje túto aktivitu v spolupráci s nitrianskou Národnou transfúznou službou (NTS) pravidelne od roku 2005. Podľa primárky NTS Márie Broďániovej patrí spolupráca s Vrábľami k najdlhším a najúspešnejším spoluprácam v rámci výjazdových odberov. "Vždy sa nám podarí doplniť zásoby krvi aspoň na časť leta, počas ktorého jej nie je dostatok," zhodnotila spoluprácu.



Pri každom organizovanom odbere prichádza vo Vrábľoch darovať krv zhruba 50 darcov, pred pandémiou nového koronavírusu ich bolo ešte viac. Darcovia sa prihlasujú vopred na konkrétny čas na telefónnych číslach zverejnených na internetovej stránke mesta.



Aktuálne je v nitrianskom regióne hraničný stav zásob krvi. V lete sa situácia väčšinou ešte zhoršuje, keďže mnohí pravidelní darcovia cestujú na dovolenky. Primárka nitrianskej NTS vyzýva ľudí, ktorí chcú darovať krv a pomôcť, aby prišli na odber čím skôr. "Ľudia cestujú aj do rôznych exotickejších krajín, po návrate nemôžu krv darovať aj niekoľko týždňov, sú tam potom rôzne obmedzenia. Preto by som chcela vyzvať či už pravidelných darcov, alebo prvodarcov, nech prídu ešte pred dovolenkou," uviedla Broďániová. Najnedostatkovejšie sú krvné skupiny A Rh plus a B Rh mínus.



Ročne sa na Slovensku spotrebuje približne 180.000 transfúznych jednotiek červených krviniek, informuje NTS. Krv potrebujú najmä ľudia po vážnych úrazoch, nehodách, tiež tí, ktorí podstupujú operáciu, alebo pacienti liečiaci sa na závažné ochorenia.