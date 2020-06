Mesto Košice sa snaží získať titul Európske hlavné zelené mesto

Košice 21. júna (TASR) – Uspieť v snahe mesta Košice získať titul Európske hlavné zelené mesto 2023 má východoslovenskej metropole pomôcť spolupráca s hlavným mestom Slovinska. Ľubľana zároveň od Košíc získa skúsenosti, ako sa stať Európskym mestom kultúry 2025. O podpise dvoch memoránd podporujúcich tieto plány informuje košická samospráva na svojej internetovej stránke.



"Mesto Košice je stále iba na začiatku svojej cesty, v posledných 18 mesiacoch pripravilo samostatnú rozpočtovú kapitolu s názvom Zelené mesto, do ktorej sústredilo zdroje na edukačné, rozvojové, strategické a projektové aktivity. Pracujeme tiež na vytvorení nízkouhlíkovej stratégie a vytvorili sme koordinačný tím, ktorý pripravuje prihlášku do výzvy o titul European Green Capital Award," vyjadril sa námestník primátora mesta Košice Marcel Gibóda, ktorý v Ľubľane zavŕšil Memorandum porozumenia Európske hlavné zelené mesto a Memorandum porozumenia Európske hlavné mesto kultúry.



Slovinská metropola tak v rámci vzájomnej spolupráce odovzdá Košiciam svoje skúsenosti vyplývajúce z jej štatútu Európskeho hlavného zeleného mesta v roku 2016. Obe samosprávy sa chcú zároveň uchádzať o ich zaradenie do skupiny 100 európskych miest v rámci iniciatívy Horizon Europe Európskej komisie, ktorá umožňuje uchádzanie sa o inovatívne projekty.



"Vznikajúce vízie mesta s odbornými strategickými a analytickými materiálmi podporujú transformáciu Košíc z mesta ťažkého priemyslu na mesto nových a udržateľných ekonomických odvetví," uzatvára samospráva s tým, že chce zároveň slúžiť ako prototyp udržateľnej zmeny aj pre ďalšie samosprávy stojace pred podobnými výzvami nie len na Slovensku, ale aj v celej Európe.