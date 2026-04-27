Spolupráca SPU a ÚKSÚP posilní prepojenie univerzity s odbornou praxou
Autor TASR
Nitra 27. apríla (TASR) - Slovenská poľnohospodárska univerzita (SPU) v Nitre bude spolupracovať s Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym (ÚKSÚP). Rektorka SPU Klaudia Halászová a generálny riaditeľ ÚKSÚP Vladimír Urmanič podpísali memorandum o spolupráci. Dokument vytvára rámec pre dlhodobé partnerstvo v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu, ako aj v oblasti inžinierskeho poradenstva a prípravy spoločných vedeckovýskumných a rozvojových projektov, informovala hovorkyňa SPU Renáta Chosraviová.
Cieľom spolupráce je posilniť prepojenie akademického prostredia s odbornou praxou a prispieť k zvyšovaniu kvality vzdelávania a tvorivých činností. V oblasti vzdelávania sa spolupráca zameria najmä na realizáciu výberových prednášok pre študentov SPU a partnerov ÚKSÚP, ako aj na zabezpečenie odbornej praxe na špecializovaných pracoviskách. Prax bude orientovaná predovšetkým na agrochemické analýzy, odrodové skúšanie a kontrolu kvality osív a rastlinných produktov.
Partneri budú spolupracovať aj pri riešení vedeckovýskumných a inovačných úloh, zapájaní sa do grantových projektov a organizovaní odborných podujatí, ako sú konferencie a semináre. Súčasťou spolupráce bude aj podpora študentskej odbornej činnosti a účasť na podujatiach zameraných na kariérny rozvoj študentov.
