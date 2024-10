Spolupráca SPU s génovou bankou pomôže zachrániť ohrozené plemeno koní

Nitra 11. októbra (TASR) - Spolupráca Slovenskej poľnohospodárskej univerzity (SPU) v Nitre s génovou bankou pomôže zachrániť ohrozené plemeno koní. Výskumníci z SPU zrealizovali experimenty na záchranu najohrozenejšieho slovenského plemena koní, Slovenského športového ponyho, informovala hovorkyňa SPU Renáta Chosraviová.



Cieľom pracovníkov Fakulty biotechnológie a potravinárstva a Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov (FAPZ) v spolupráci s Génovou bankou živočíšnych genetických zdrojov Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra - Výskumného ústavu živočíšnej výroby v Nitre bolo vytvoriť inseminačné dávky a následne ich uskladniť v tekutom dusíku na dlhodobé kryouchovávanie.



Inseminačné dávky sa aj v spolupráci so Zväzom chovateľov koní na Slovensku dajú v prípade potreby použiť na záchranu pôvodného slovenského plemena. V roku 2018 sa na Slovensku chovalo 81 plemenných kobýl a 13 plemenných žrebcov, pričom ide o plemeno, ktoré je v kategórii "ohrozené". "V roku 2024 bolo registrovaných už len 20 plemenných kobýl a dva plemenné žrebce," informoval dekan FAPZ Marko Halo.



Slovenský športový pony je menší typ športového koňa, prevažne jazdeckého úžitkového typu s výškou kohútika 140 - 148 centimetrov. Je charakteristický svojou výkonnosťou, dobrou povahou, ktoré ho predurčili pre športové a rekreačné jazdenie, na jazdecký výcvik detí a mládeže vo veku od osem do 16 rokov, ako aj pre hipoterapiu.



Tvorba Slovenského športového ponyho začala v roku 1980 v rámci riešenia výskumnej rezortnej úlohy, ktorej gestorom bol Dušan Medvecký z SPU. Slovenský športový pony je produkt cieľavedomého medziplemenného kríženia kobýl ušľachtilých teplokrvných plemien koní chovaných na Slovensku, najmä plemena arabského a slovenského teplokrvníka, so žrebcami plemien pony, najmä velšského ponyho, nemeckého jazdeckého ponyho a v druhej fáze anglického polokrvníka.