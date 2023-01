Spolupráca UNLP a TUKE prinesie benefit pacientom aj študentom

Košice 19. januára (TASR) - Dohodu o vzájomnej spolupráci s cieľom zvýšenia kvality činností oboch inštitúcií podpísali Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura (UNLP) a Technická univerzita v Košiciach (TUKE). Výsledky spolupráce v oblasti výskumu, vývoja a inej tvorivej činnosti zamestnancov prinesú benefit najmä pacientom, no výsledkom budú aj spoločné publikačné aktivity. Informovala o tom vo štvrtok vedúca komunikačného odboru košickej nemocnice Ladislava Šustová.



Súčasťou spolupráce je potreba prepojenia teoretických vedomostí získaných na akademickej pôde s praktickými skúsenosťami a vedomosťami. Partneri plánujú participovať na vedeckých projektoch a pri riešení rôznych grantových schém v oblasti vedy, výskumu a vzdelávania. Vzájomné partnerstvo otvára možnosti aj študentom vrátane doktorandov, aby sa do výskumu, vývoja a tvorivej činnosti mohli zapojiť pri spracovaní svojich záverečných prác s možnosťou bezplatnej odbornej stáže.



"Technická univerzita v Košiciach nám dokáže ponúknuť veľmi sofistikované aplikácie metód umelej inteligencie, informačných a komunikačných systémov a s ich spoluprácou rátame s postupnou digitalizáciou procesov," uviedol riaditeľ UNLP Ľuboslav Beňa. Vďaka odborníkom nemocnice v oblasti pracovného lekárstva získa TUKE odborné rady pri ohrození alebo poškodení zdravia z práce, ako aj pri otravách priemyselného alebo iného pôvodu.



"Naši špecialisti zároveň poskytnú zamestnancom TUKE odborné skúsenosti pri zvládaní rôznych mimoriadnych situácií, akou je aj pandémia vírusového ochorenia COVID-19, a tiež v oblasti klinickej toxikológie pri diagnostikovaní, prevencii a posudzovaní intoxikácií," doplnil Beňa.



TUKE je pripravená poskytnúť moderné technické prostriedky biomedicínskeho inžinierstva, ktoré dlhodobo rozvíja. "Ponúkame jeho bezpečné použitie na diagnostické, implantačné a liečebné účely, ako aj aplikácie technických prostriedkov a počítačovo podporovaných zariadení pre konkrétne podmienky zdravotníckeho zariadenia," konštatoval rektor TUKE Stanislav Kmeť.



Univerzita by nemocnici mohla pomôcť aj s projektmi energetickej úspory a podieľať sa aj na rôznych architektonických projektoch, napríklad v rámci tvorby parkovacích miest v areáli na Triede SNP.