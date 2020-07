Spoluprácu mesta Banská Bystrica s univerzitami sa darí napĺňať

Banská Bystrica 25. júla (TASR) – Symbióza mesta a univerzít by mala byť bežnou súčasťou života samosprávy a v Banskej Bystrici sa túto víziu darí napĺňať. Zhodli sa na tom účastníci júlového stretnutia Univerzitnej rady s primátorom Jánom Noskom, podľa ktorých je priestor na nové spoločné aktivity naďalej široký.



„Bol by som rád, keby spolupráca medzi školami a mestom fungovala aj ďalej. Vedecká obec a študenti nám pomôžu nielen s organizáciou najväčšieho európskeho mládežníckeho olympijského festivalu EYOF 2022, ale aj pri spracovaní výzvy na získanie titulu Európske hlavné mesto kultúry 2026, o ktorý sa chceme uchádzať,“ povedal primátor.



Ako reagoval rektor Univerzity Mateja Bela Vladimír Hiadlovský, pri organizácii festivalu sú pripravení ponúknuť pomoc napríklad v rámci ubytovacej infraštruktúry. „Zároveň sme sa zaviazali, že budeme spolupracovať nielen na poli organizačnom, ale aj vedeckom,“ dodal.



S mestom spolupracuje aj Akadémia umení, pričom podľa jej rektora Michala Murina priestor na ďalšiu spoluprácu otvára práve titul Európskeho hlavného mesta kultúry 2026. „Som rád, že sme mohli byť nápomocní a akceptovali ste delegovaného kolegu, ktorý sa postará o hlavnú dramaturgiu pri spracovaní žiadosti o tento titul. Priestor vidím aj pri organizácii EYOF-u, v rámci ktorého by mohli byť naši študenti súčinní pri kreovaní kultúrneho programu,“ konkretizoval Murin.



Pomocnou rukou počas EYOF-u chce prispieť aj Fakulta zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity, ktorá má sídlo v Banskej Bystrici. Podľa dekanky Beáty Frčovej sú študenti pripravení pomôcť so zdravotníckymi službami ako záchranári či sestry.



„Som presvedčená, že budú platnými členmi tímov a budú to robiť veľmi radi. Zároveň sa nám spolu s mestom darí naštartovať spoluprácu aj v sociálno-zdravotnej oblasti. Fyzioterapia je zaujímavá, vidíme aj priestor pre vedeckú implementáciu a vieme si predstaviť projekty, ktoré by mohli pomôcť mestu aj fakulte,“ podotkla Frčová.