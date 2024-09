Spolužitiu farmárov s veľkými šelmami bude venovaný workshop

Zvolen 12. septembra (TASR) - V Betliari a na farmách v biosférickej rezervácii Slovenský kras sa v dňoch 17. a 18. septembra uskutoční medzinárodný workshop s názvom Salašníctvo v biosférických rezerváciách UNESCO, hospodárenie v území s veľkými šelmami. Ako TASR informoval hovorca Technickej univerzity vo Zvolene (TUZVO) Ján Lichý, cieľom podujatia je vytvoriť priestor na dialóg pre hostí zo Slovenska, Maďarska, Poľska a Čiech, ktorí majú záujem zdieľať skúsenosti z oblasti chovu hospodárskych zvierat salašníckym spôsobom a súčasne majú záujem diskutovať o spolužití farmárov s veľkými šelmami.



Podujatie organizuje Katedra UNESCO pre ekologické vedomie a trvalo udržateľný rozvoj Fakulty ekológie a environmentalistiky (FEE) TUZVO a Správa Národného parku Slovenský Kras s podporou Slovenskej komisie pre UNESCO a WWF Slovensko.



Pre salašníctvo sú typické sezónne presuny zvierat z fariem na vzdialenejšie pasienky, kde sa pasú voľne pod dozorom pastiera a pastierskych strážnych psov alebo v ohradníkoch. Na noc sa stádo zhromažďuje v košiari. Takýto spôsob chovu na jednej strane prináša mnohé ekologické benefity a je atrakciou pre turistov, no na druhej strane sú stáda ohrozené veľkými šelmami, a to hlavne vlkom, medveďom, menej často rysom. Títo predátori spôsobujú farmárom škody.



"Aj keď existuje legislatívny mechanizmus finančného odškodnenia, proces uplatnenia náhrady škody nie je jednoduchý. Súčasne sú požadované existujúce preventívne opatrenia, ktoré musia farmári realizovať, aby boli odškodnení, avšak je potrebné do nich investovať nemalé financie," konštatujú organizátori.



Pre zvládnutie náročných situácií podľa nich pomáhajú príklady úspešných riešení z praxe a konštruktívna debata, ktorej cieľom je nájsť východiská z problémov. Preto okrem teoretickej časti workshopu sú pre hostí pripravené návštevy fariem, ktoré reprezentujú úspešné príklady spolupráce medzi správou chráneného územia a podnikateľmi - farmármi.



"Medzi hosťami, ktorí prijali naše pozvanie, sú farmári a to aj zo zahraničia, zástupcovia z ministerstiev a zo vzdelávacích inštitúcií, ktorí sa aktívne sa podieľajú na znovuoživení salašníctva, ďalej zástupcovia mimovládnych organizácií, výskumných inštitúcií a v neposlednom rade verejnosť z dotknutého regiónu," uviedla Martina Slámová z Katedry UNESCO FEE TUZVO.



Dodala, že katedra prispeje krátkym vstupom o inováciách vo vzdelávaní a benefitoch medzinárodnej spolupráce na príklade projektu Transfarm a vedeckou aktualitou o priestorovom rozšírení škôd spôsobených veľkými šelmami na hospodárskych zvieratách na Slovensku.