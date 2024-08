Spomaľ alebo zosadni: V Banskej Bystrici vyzývajú na ohľaduplnosť

Banská Bystrica 14. augusta (TASR) - Už niekoľko mesiacov pracuje banskobystrická samospráva na nastavení nového režimu premávky v pešej zóne. Okrem pripravovaných zmien pre motoristov sa zameriava aj na informačnú kampaň, ktorá má upozorniť cyklistov či užívateľov elektrických kolobežiek, aby pri vstupe do pešej zóny spomalili alebo zosadli. Mestská polícia (MsP) im v stredu od 13.00 h na Námestí SNP bude pripomínať, ako jazdiť bezpečne, disciplinovane a ohľaduplne voči chodcom. Informovala o tom radnica.



Pešia zóna v historickom centre Banskej Bystrice vznikla v roku 1993 a tvorí ju Námestie SNP, Dolná, Lazovná a Národná ulica, Horná Strieborná, Dolná Strieborná a Námestie Štefana Moysesa. Mesto chystá po desiatich rokoch zmeny s cieľom znížiť počet vozidiel, ktoré sa v nej pohybujú. V rámci prípravy nových pravidiel v uplynulých mesiacoch spustilo monitorovanie vstupov do pešej zóny prostredníctvom inteligentného kamerového systému.



Jednou zo zmien v súvislosti s pohybom vozidiel v pešej zóne je vydávanie elektronických oprávnení, ktoré budú viazané na konkrétne evidenčné číslo vozidla (EČV).



"Vďaka monitorovaniu vstupov do pešej zóny kamerovým systémom, spárovaniu EČV a časového monitoringu, bude mestská polícia vedieť vyhodnotiť oprávnené a neoprávnené vstupy vozidiel," konštatoval primátor Ján Nosko.



O príslušnom všeobecne záväznom nariadení by malo mestské zastupiteľstvo rokovať v septembri.