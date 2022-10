Spomienka na banícke povstanie vráti Banskú Bystricu do minulosti

Banská Bystrica 1. októbra (TASR) – Mesto pod Urpínom sa v sobotu vráti do minulosti, keď si pripomenie banícke povstanie, významnú udalosť z histórie Banskej Bystrice. Súčasťou programu, ktorý na námestí pred Barbakanom potrvá do 18.00 h, budú aj sprievodné aktivity v podobe potuliek so sprievodcom po hradnom areáli, slávnostného odhalenia uvítacieho informačného prvku na Barborskej ceste a chýbať nebude ani súťaž o múzejno-galerijný pas či vystúpenie starohorského baníckeho spevokolu Haliar.



"S naším mestom sa neodmysliteľne spája banícka história, predovšetkým z čias slávnej Thurzovsko-Fuggerovskej spoločnosti a Medeného hámra. Práve povstanie baníkov v roku 1526 sa stalo najväčším sociálnym hnutím a ozbrojenou vzburou pracujúcich ľudí na Slovensku v období feudalizmu. Preto sme sa rozhodli Banskobystričanom i návštevníkom poskytnúť rekonštrukciu tejto udalosti prostredníctvom predstavenia v podaní spoločnosti veselých šermiarov Cassanova," uviedol Tomáš Pastorok, vedúci oddelenia cestovného ruchu banskobystrického magistrátu.



Zážitkové podujatie pripravila samospráva spolu s Oblastnou organizáciou cestovného ruchu (OOCR) Stredné Slovensko, Stredoslovenským múzeom a Stredoslovenskou galériou pri príležitosti Svetového dňa cestovného ruchu.



"Jakob Fugger a Ján Thurzo sú mená, ktoré dominujú baníckej minulosti v Banskej Bystrici, ale aj blízkom okolí. Ich Thurzovsko-Fuggerovská spoločnosť sa stala celosvetovo úspešným podnikom a zároveň bola zdrojom rozkvetu samotného mesta. Verím, že príbehy urodzených pánov a pracovitých baníkov budú pre všetkých zaujímavým a nezabudnuteľným návratom do našej histórie," doplnil Jiří Pěč, výkonný riaditeľ OOCR Stredné Slovensko, ktorý ubezpečil, že aj napriek daždivej sobote sa podujatie uskutoční.