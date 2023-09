Spomienkové kamene pripomínajú deportovaných do koncentračného tábora

Košice 14. septembra (TASR) - Spomienkové kamene na pamiatku troch členov rodiny Nyiszli, ktorých za druhej svetovej vojny deportovali do koncentračného tábora, osadili vo štvrtok v Košiciach pred budovou na Kováčskej ulici 21.



Mosadzné tabuľky s rytými nápismi pripomínajú, že tam žili Mária (narodená roku 1893), Viktor (1922) a Marta (1913) Nyiszli. Prví dvaja boli v koncentračných táboroch Auschwitz a Mauthausen zavraždení. Na slávnostnom osadení sa zúčastnili rodina preživších, predstavitelia mesta, židovskej náboženskej obce a Múzea holokaustu v Seredi.



Spomienkové kamene zmiznutých, tzv. Stolpersteine, sú súčasťou medzinárodného projektu pripomenutia obetí nacistov. "Vkusným a trvalým spôsobom pripomínajú osoby zavraždených Židov prostredníctvom dlažobných kociek s popismi, ktoré individualizujú každú z obetí a jej osud. Pred domom, kde žili zavraždení, sú do chodníka pevne vsadené kamene s mosadznou tabuľkou a stručným textom o daných obetiach," informovala vnučka preživších Noémi Ráczová.



Autor projektu, nemecký umelec Gunter Demnig vyrába a inštaluje kamene po celej Európe od roku 1996, dosiaľ je to okolo 90.000 kameňov v 2000 mestách a 26 krajinách. Pamätný kameň navonok pôsobí ako zlatistá dlaždica a stáva sa súčasťou verejného priestoru, ktorý zároveň dotvára ako umelecký prvok.