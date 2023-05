Spomienkové slávnosti na M. R. Štefánika sa uskutočnia 3. mája

Brezová pod Bradlom 1. mája (TASR) – Spomienkové slávnosti na Milana Rastislava Štefánika pri príležitosti 104. výročia jeho tragického úmrtia sa uskutočnia v Košariskách, na Bradle, v Brezovej pod Bradlom a v Priepasnom 3. mája. TASR o tom informoval Matúš Valihora z mesta Brezová pod Bradlom.



Program spomienky sa začne o 15.00 h pri Štefánikovom pamätníku v Priepasnom. "Pokračovať bude v rodisku velikána našich dejín v obci Košariská. Tu je vo vzdelávacom centre Albertína o 16.00 h naplánovaná prednáška Ondreja Janšta o lietadle CA-3 Caproni, na ktorom Štefánik absolvoval svoj posledný let," uviedol pre TASR Valihora.



O 17.00 h sa začnú spomienkové služby Božie v evanjelickom chráme Božom. "Nasledovať bude pietny akt na nádvorí rodného domu M. R. Štefánika so začiatkom o 18.15 h a o 18.45 h vyrazí fakľový sprievod k mohyle na Bradle, kde bude program o 20.00 h pokračovať. Pozostávať bude z položenia kvetov, hymnických spevov, príhovorov hostí a samozrejme zapálenia vatier v rohoch mohyly," doplnil Valihora.



Program spomienky budú dopĺňať prezentácia s názvom Môj posledný let v infobode na Bradle. Tá bude návštevníkom k dispozícií od 10.00 do 21.00 h. V Múzeu D. S. Jurkoviča v Brezovej pod Bradlom bude vystavený segment plátna od 10.00 do 18.00 h.