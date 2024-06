Spomienkový kameň pri Zahlerovom dome pripomína obeť nacizmu

Košice 6. júna (TASR) - Spomienkový Kameň zmiznutých, pripomínajúci Aladára Zahlera zavraždeného počas druhej svetovej vojny, osadili vo štvrtok na chodníku pred Zahlerovým domom, budovou na Rooseveltovej 3 v Košiciach. Prítomný bol aj vnuk tejto obete holokaustu, Roberto Zahler, ktorý prišiel z Čile, kde v minulosti pôsobil ako guvernér národnej banky.



Ako informoval TASR Andrej Čierny z občianskeho združenia Antikomplex.sk, honosný dom na Rooseveltovej 3 dal postaviť Aladár Zahler v roku 1912. "Keď o tri desaťročia aj jeho rodinu ako Židov prenasledovali, poslal ich do bezpečia a sám sa cítil neohrozene. Nacisti však v roku 1944 nemilosrdne deportovali všetkých košických Židov na smrť a Aladára zavraždili v Osvienčime," uviedol. Budovu dnes využíva Dopravný podnik mesta Košice (DPMK). Na ceremónii sa prvýkrát stretli príbuzní Aladára Zahlera zo Slovenska, Južnej Ameriky a dokonca Malajzie.



Čierny doplnil, že v piatok (7. 6.) osadia Kamene zmiznutých v Budimíri (okr. Košice - okolie) pri kaštieli, kde je dnes Múzeum historických hodín. Ďalšia rodina Zahlerovcov tam v minulosti profesionálne viedla zemiansky veľkostatok. Túto vetvu rodiny deportovali do koncentračných táborov už na jar 1942, keďže Budimír patril za vojny pod Slovenský štát, na rozdiel od Košíc, ktoré patrili pod Maďarsko.



Spomienkové Kamene zmiznutých "Stolpersteine" sú súčasťou medzinárodného projektu pripomenutia obetí nacistov. Vsadené do chodníka pred domom zavraždeného pripomínajú zločin a miestnu históriu a dotvárajú verejný priestor. Na kameni s mosadznou tabuľkou o veľkosti 10 × 10 centimetrov je uvedené meno obete, dátum narodenia a jej osud. Autor projektu, nemecký umelec Gunter Demnig vyrába a inštaluje kamene po celej Európe od roku 1996. Dodnes je to viac ako 100.000 kameňov v 25 krajinách.