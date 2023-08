Spor o akcie Thermalparku Nitrava v Poľnom Kesove sa rozšíril o žalobu

Nitra 11. augusta (TASR) – Na Okresnom súde v Nitre pokračujú spory o vlastníctvo Thermalparku Nitrava v Poľnom Kesove. V piatok sa začalo pojednávanie, na ktorom sa podnikateľ Emil Mucha domáha vrátenia akcií spoločnosti Prvá Komunálna Finančná (PKF). Tá vlastnila vyše 95-percentý balík akcií spoločnosti Slovak Tourism (ST), ktorá je majiteľom Thermalparku Nitrava v Poľnom Kesove.



Mucha mal ešte v apríli 2016 podpísať kúpnu zmluvu na odplatný prevod akcií PKF na podnikateľa Dušana Kuču. Ten však podľa Muchu za akcie PKF nikdy nezaplatil, a preto žiada, aby ich Kuča vrátil. Mucha na súde zároveň spochybnil platnosť zmluvy, ktorá podľa neho nemá všetky potrebné náležitosti.



Protistrana naopak tvrdí, že zmluva o prevode akcií je platná a Mucha za ne dostal zaplatené tým, že mu Kuča odpustil dlh vo výške 280.000 eur, keď mu túto pohľadávku odstúpil. Podľa Muchu je však zmluva o dostúpení pohľadávky neplatná a jeho podpis na nej je sfalšovaný. Ako pripomenul, podľa znaleckého posudku z roku 2015 mali akcie ST, z ktorých vyše 95-percentý balík vlastnila PKF, hodnotu viac ako 30 miliónov eur. "Bol by som blázon, keby som akcie v takejto hodnote vymenil za 280.000 eur. To by nespravil nikto. A ja som žiadnu zmluvu o odstúpení pohľadávky 280.000 eur za prevod akcií PKF nepodpísal," tvrdil na súde Mucha.



Podľa Kuču je zmluva o prevode akcií PKF do jeho vlastníctva platná a rovnako aj zmluva o odstúpení pohľadávky 280.000 eur, ktorou za akcie zaplatil. O tom, komu akcie PKF v skutočnosti patria, tak nakoniec rozhodne až súd.



V súvislosti s Thermalparkom Nitrava na Okresnom súde v Nitre prebieha aj ďalší spor. Ten súvisí s tým, že valné zhromaždenie PKF previedlo akcie ST do vlastníctva Kuču ako fyzickej osoby. V tomto prípade je žalobcom menší akcionár PKF Miloš Slabý, ktorý celý proces spochybňuje. Podľa žaloby by týmto krokom prešli na Kuču hodnotné akcie ST a ostatným akcionárom PKF by v podstate nezostalo nič. Medzi nimi je napríklad aj Nitriansky samosprávny kraj (NSK), mesto Vráble a obec Poľný Kesov. "Takéto uznesenie nemôže byť platné, pretože má za následok elementárne poškodenie práv akcionárov. Toto konanie má znaky trestného činu poškodzovania akcionárov," skonštatoval pred časom právny zástupca žalobcu.



Aj v tomto súdnom spore Kuča argumentuje tým, že akcie ST boli z PKF na jeho osobu prevedené ako splátka jeho ďalšej pohľadávky, tentokrát v hodnote viac ako dva milióny eur. Súd má v tomto prípade rozhodnúť, či uznesenie valného zhromaždenia PKF o prevode akcií ST bolo platné, alebo nie.