Spor o Jakabov palác sa po dovolaní Košíc vracia na krajský súd

Košice 7. marca (TASR) - Dlhoročný spor o vlastníctvo Jakabovho paláca v historickom centre Košíc sa vracia na krajský súd (KS). Na piatkovom tlačovom brífingu to povedal primátor Jaroslav Polaček. Informáciu TASR potvrdil aj Najvyšší súd (NS) SR. Kým toto rozhodnutie podľa vedenia mesta mimoriadne zvyšuje šancu na jeho úspech, dedičov niekdajšieho vlastníka nevyrušuje.



NS SR zrušil rozsudok košického KS z 30. septembra 2021 a vec mu vrátil na ďalšie konanie. Uvedený rozsudok potvrdzoval rozhodnutie Okresného súdu Košice I z roku 2019, a to, že palác a prislúchajúce pozemky boli výlučným vlastníctvom Karola Szakmáryho a majú patriť do jeho dedičstva. "Po relevantnom vyhodnotení všetkých právne významných otázok dovolací súd dospel k záveru, že KS sa svojím rozhodnutím, založeným na nesprávnom právnom posúdení veci, odklonil od ustálenej rozhodovacej praxe," uviedla pre TASR hovorkyňa NS SR Alexandra Važanová.



Mesto Košice má za to, že Jakabov palác nadobudlo do vlastníctva v roku 1991 zákonom o majetku obcí. "Naše námietky posúdil súd ako prípustné a dôvodné, to znamená, že sa kauza vráti na prejednanie KS. Ten sa má teraz pridržiavať právneho názoru NS SR, čo nám mimoriadne zvyšuje šancu na úspech. Je to naozaj vážny míľnik v celej tejto kauze. Sme toho názoru, že sme blízko vytúženého cieľa," povedal Polaček. Verí, že v dohľadnom čase padne rozhodnutie, vďaka ktorému by Košičanom mohli sprístupniť túto historickú budovu, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou.







Podľa doterajších rozhodnutí košických súdov však nepatrí mestu, ale do dedičstva po jeho vlastníkovi z čias druhej svetovej vojny. Dediči rozhodnutie NS SR rešpektujú. "Nový právny názor NS SR nás nevyrušuje, nakoľko naša žaloba na určenie vlastníckeho práva bola a je založená aj na iných skutkových okolnostiach, ktoré sú zásadnejšie a dostatočne podložené dôkazmi," reagovala advokátka Alena Zadáková, podľa ktorej v súčasnosti platí rozhodnutie okresného súdu z roku 2019. "A teda, že Jakabov palác patrí do dedičstva po zomrelom Karolovi Szakmárym, ktorý bol otcom a starým otcom mojich klientov. Naše dve žijúce klientky v Jakabovom paláci bývali do roku 1945, kedy museli tento dom opustiť," uviedla.



Jakabov palác bol postavený v roku 1899 v novogotickom slohu a pri jeho budovaní využili vyradené časti z Dómu sv. Alžbety. Na konci druhej svetovej vojny v ňom dočasne sídlil československý prezident Eduard Beneš. Mesto využívalo túto pamiatku na Mlynskej ulici v historickom centre na reprezentačné účely. V spore o vlastníctvo paláca sa od 90. rokov 20. storočia viedlo viacero súdnych konaní. Od roku 2001 je pre spory budova zatvorená.