Spor Petržalky a hlavného mesta o škôlkach má riešiť súd
Do verdiktu súdu je však mestská časť naďalej pripravená na dohodu v prípade zmeny postoja zo strany magistrátu.
Autor TASR
Bratislava 16. októbra (TASR) - Spor medzi bratislavskou Petržalkou a hlavným mestom o viac ako 4,2 milióna eur na financovanie materských škôl (MŠ) má riešiť Mestský súd Bratislava IV. Vyplýva to z upovedomenia o postúpení veci zo strany Okresného súdu Banská Bystrica, ktoré má TASR k dispozícii. Do verdiktu súdu je však mestská časť naďalej pripravená na dohodu v prípade zmeny postoja zo strany magistrátu.
„Ako sme vopred avizovali, mestská časť podala návrh na pokračovanie v konaní na príslušnom súde, čím súdu poskytla ďalšie protiargumenty k rozporu, ktorý bol podaný vo veci našej žaloby zo strany magistrátu,“ uviedla pre TASR hovorkyňa Petržalky Mária Halašková.
V tejto chvíli je podľa nej jasné, že snaha mestskej časti o zmier a uzatvorenie prípadnej mimosúdnej dohody pred tým, ako sa vec dostane na súd, nevyšla. Podotkla však, že do verdiktu súdu v prípade zmeny postoja magistrátu nevylučujú budúcu dohodu. V takom duchu informoval starosta Petržalky Ján Hrčka vedenie hlavného mesta.
Mestská časť zároveň potvrdila, že v stanovenom termíne dostala odpoveď od primátora Bratislavy Matúša Valla na tri alternatívy prípadnej mimosúdnej dohody v dlhoročnom spore o neférovom financovaní petržalských verejných materských škôl. Bližšie ich však špecifikovať nechce. Odôvodňuje to dohodou medzi oboma stranami, ale aj snahou nezmariť prípadnú budúcu možnosť mimosúdnej dohody s aktuálnym či budúcim vedením hlavného mesta.
„Vzhľadom na neakceptovanie našich návrhov a džentlmenskú dohodu, ktorá vznikla priamo na žiadosť primátora, aby sme pri komunikácii tejto veci boli na oboch stranách zdržanliví, ako aj na skutočnosť, že ak primátor kedykoľvek zmení svoje aktuálne stanovisko, budú naše návrhy opäť na stole, ich bližšie nateraz komunikovať nebudeme,“ poznamenala Halašková.
Bratislavský magistrát v júli kritizoval Hrčku za zmluvu s advokátskou kanceláriou v spore týkajúcom sa financií pre materské školy. Nepozdávala sa mu výška odmeny, zároveň financie, ktoré žiadala mestská časť platobným príkazom, považuje za neoprávnené. Naopak, miestna samospráva považuje požadované financie za opodstatnené.
Petržalka následne vyzvala magistrát na mimosúdne vyrovnanie sa v spore. Ten však jej výzvu odmietol. Nedôvodnosť nároku viackrát odôvodnil tým, že prerozdelenie príjmov z podielových daní medzi mesto a mestské časti upravuje štatút hlavného mesta už od roku 2009. Zdôraznil, že hlavné mesto žiadne peniaze v rámci prerozdelenia mestským častiam nezadržiava. Pripomenul takisto dohodu z roku 2023 s väčšinou starostov a úpravu štatútu. Ak by k dohode pristúpila aj Petržalka, získala by približne jeden milión eur. Mesto viackrát deklarovalo, že táto pôvodná suma je pre Petržalku naďalej k dispozícii.
