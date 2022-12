Sporný dodatok na stavbu plavárne chce mesto Ružomberok zrušiť

Ružomberok 16. decembra (TASR) – Sporný dodatok za 1,2 milióna eur na výstavbu plavárne v Ružomberku chce mesto zrušiť. Vo veci má konať primátor mesta Ľubomír Kubáň, ktorého poslanci v piatok na mimoriadnom rokovaní poverili, aby urobil kroky smerujúce k jeho zrušeniu. Uznesenie jednohlasne podporilo všetkých 21 prítomných poslancov. TASR o tom informoval hovorca ružomberského primátora Vladimír Miškovčík.



Dodatok k zmluve o dielo zvyšuje cenu výstavby plavárne z pôvodných 7,1 milióna na 8,3 milióna eur. Tri dni pred ustanovujúcim zastupiteľstvom ho podpísal vtedajší zástupca primátora a konateľ mestskej spoločnosti CZT Ružomberok Ján Bednárik. "Poslanci na rokovaní mestského zastupiteľstva bývalému druhému viceprimátorovi vyčítali, že uzatvorenie dodatku nebolo prerokované príslušnými orgánmi spoločnosti CZT Ružomberok. Tiež to, že zvýšenie investičných prostriedkov na výstavbu mestskej plavárne nebolo predložené na odsúhlasenie mestskému zastupiteľstvu," uviedol Miškovčík.



Primátor upozornil, že podpísanie dodatku bude mať vážne právne a ekonomické dôsledky pre mesto. "Prežívame energetickú krízu, mnohé mestá šetria na základných veciach a my sa spätne a úplnou náhodou dozvedáme o existencii dodatku, ktorý podstatne mení cenu za výstavbu plavárne. To je neakceptovateľné," dodal Kubáň.



Zvýšenie ceny diela zhotoviteľ zdôvodnil nárastom cien stavebných materiálov. Bednárik vo štvrtok (15. 12.) pre TASR povedal, že k zmene zmluvy došlo v dôsledku inflácie. Podotkol, že potreba riešiť problémy včas bola naliehavá, a to aj napriek tomu, že v tom čase boli komunálne voľby. Všetky zvýšené výdavky má CZT Ružomberok podľa jeho slov kryté prostredníctvom úveru a dotácie z fondu na podporu športu.



Mesto aktuálne podľa Miškovčíka analyzuje právne a ekonomické dôsledky zrušenia uvedeného dodatku k zmluve o dielo.



Poslanci na mimoriadnom zastupiteľstve zároveň rozhodli o zmenách v orgánoch CZT Ružomberok.