Banská Bystrica je už takmer pripravená na organizáciu EYOF 2022

Banská Bystrica 30. septembra (TASR) – O rok odložený Európsky olympijsky festival mládeže EYOF 2022, ktorý bude od 24. do 30. júla 2022 hostiť Banská Bystrica, bude vrcholným mládežníckym podujatím na Slovensku. Organizátori v závere septembra privítali zástupcov Európskych olympijských výborov a informovali ich o stave príprav.



Koordinačná komisia na čele s jej predsedom Josephom Cassarom z Malty si prezrela nielen športoviská, ale i zázemie jednotlivých dejísk jedenástich športov, ktoré sú súčasťou tohto významného medzinárodného podujatia.



„Táto návšteva bola pre nás dôležitá. Som milo prekvapený potenciálom organizátorov, ktorí všetko pripravujú v súlade s našimi očakávaniami, teda aby bolo myslené prioritne na športovcov. Región Banskej Bystrice ponúka veľmi dobré prostredie pre organizáciu významného podujatia pre mládež. Príde sem sedemtisíc ľudí, z toho viac než štyri tisíc mladých športovcov. Krásy Banskej Bystrice sa dostanú do povedomia celej Európy," prezradil po skončení kontroly Joseph Cassar, ktorému sa pozdáva najmä zrenovovaný atletický štadión pod Urpínom.



„Pri niektorých športoviskách najmä mimo Banskej Bystrice by sme boli radi, aby sa rekonštrukčné práce zrýchlili, aby neboli ukončené tesne pred začiatkom podujatia. Dôraz kladieme aj na ubytovanie, aby bolo na dostatočnej úrovni," podotkol na štvrtkovej tlačovej konferencii v Banskej Bystrici predseda koordinačnej komisie.



Zahraničná návšteva ocenila snaženie organizačného výboru EYOF 2022 i mesta Banská Bystrica. Práve primátor Ján Nosko čelí aktuálne najväčšej výzve - zabezpečiť ubytovanie športovcom a ich výpravám na požadovanej úrovni, k čomu pre TASR uviedol: „Momentálne riešime ubytovanie pre účastníkov EYOF v koordinácii s Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici a s ministerstvom financií. Potrebná je čiastka zhruba na úrovni 700-tisíc eur, najmä na vymaľovanie internátov. Musíme splniť všetky medzinárodné kritériá, ktoré sa pri ubytovaní športovcov a ich výprav vyžadujú. Vykonaný bol aj poslanecký prieskum a výstupom je, že ubytovanie je nutné skvalitniť. Zároveň prebieha v meste aj rekonštrukcia stredoškolských internátov na Havranskom námestí. Máme ešte dostatok času, aby sme požadované zámery zrealizovali včas a v dostatočnej kvalite."



Organizačný výbor EYOF 2022 hľadá 1500 dobrovoľníkov nad 16 rokov, ktorí sú veľmi potrební pri organizácii tohto významného podujatia. Aktuálne je registrovaných iba zhruba tisíc záujemcov.



„Musím podotknúť, že toto číslo sa týka prvej registrácie, do finálnej fázy, kde už treba zadať všetky údaje, sa registrovalo len 800 dobrovoľníkov. My sa aktuálne snažíme komunikovať navonok všetky benefity dobrovoľníctva. Je ich pomerne veľa. Snažíme sa aj o vytvorenie atraktívneho programu pre dobrovoľníkov," povedal riaditeľ organizačného výboru EYOF 2022 Peter Hamaj.



Zástupcovia Európskych olympijských výborov vyzdvihli výhodu Banskej Bystrice ako malého mesta, ktoré ponúka účastníkom tohto významného mládežníckeho podujatia menšie vzdialenosti od ubytovania k samotným športoviskám. Spokojnosť prezentoval aj športový riaditeľ Európskych olympijských výborov Peter Brüll.



„Zhodli sme sa na tom, že Banská Bystrica je mesto tej správnej veľkosti na organizáciu EYOF-u. Je dostatočne veľká, no nie príliš. Pre mesto je veľmi dôležité, že sa zviditeľní na mape Európy, keďže tu budú účastníci z 50 krajín Európy a uvidia krásy mesta aj okolitej prírody. Hlavne pre deti v meste bude šanca vidieť špičkových športovcov juniorského veku a možno získajú motiváciu, aby sa začali venovať nejakému novému športu a vyrastú nám noví olympionici. Je ešte veľa vecí, ktoré je potrebné dotiahnuť. S ohľadom na to, koľko zostáva času, prípravy sú vo výbornom štádiu. Športoviská majú vhodnú veľkosť pre toto podujatie. Nie sú veľmi veľké, ale také, kde sú kvalitné podmienky na vrcholové výkony. Dôležité je aj ubytovanie, na tom treba stále pracovať."