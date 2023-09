Šport dokáže podľa A. Siekela generovať zisk aj šetriť verejné zdroje

Poprad 21. septembra (TASR) - Šport dokáže generovať zisk a na druhej strane šetriť verejné zdroje. Na konferencii Šport a spoločnosť, ktorá sa koná vo štvrtok a v piatok (22. 9.) v Poprade, to pre TASR uviedol prezident Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) Anton Siekel. Zdôraznil, že doteraz sa pozornosť verejnosti sústredila najmä na financovanie športu, organizovanie športových podujatí a športové úspechy. Nemenej dôležitou oblasťou sú však podľa neho aj ekonomické aspekty, zdravý spôsob života a sociálne väzby.



"Zarobiť peniaze vieme napríklad na rozvinutej športovej infraštruktúre, kam budú chodiť aj delegácie zo zahraničia. Na druhej strane, ušetriť vieme vďaka prevencii a zdravému životnému štýlu, budeme mať menej nákladov na liečbu chorých, budeme mať aktívnych seniorov, ktorí si budú vyžadovať menšiu zdravotnú starostlivosť," ozrejmil Siekel.



Organizátori konferencie dali priestor i kandidujúcim politickým stranám, aby mohli pred nadchádzajúcimi parlamentnými voľbami prezentovať svoj program v oblasti športu. Podľa prezidenta SOŠV ide o veľký míľnik. "Je pre nás extrémne dôležité, aby politické strany chápali naše potreby, rozumeli našim požiadavkám a aby ich reakcie boli založené na báze faktov, argumentov a diskusie," skonštatoval Siekel. Pozitívne vníma, že šport ako taký sa vôbec dostal aj do programu niektorých politických strán.



Prezident Slovenského futbalového zväzu (SFZ) Ján Kováčik verí, že aj táto konferencia prinesie zásadný prelom vo vnímaní športu a dostane ho na adekvátne miesto v spoločnosti. "Pamätáme si sľuby, ktoré sme v minulosti dostali, pamätáme si aj obdobie, kto slovenskému športu pomohol, kedy sa budovala infraštruktúra, ale nikdy tie sľuby neboli naplnené tak, ako zazneli od politických strán," skonštatoval.



Podujatie nadväzuje na desať ročníkov konferencie Šport a právo a štyri ročníky konferencie Sport (R)Evolution. SOŠV a SFZ ho v spolupráci s UPS a ďalšími partnermi organizujú s cieľom vytvoriť unikátnu platformu na osobné stretnutie všetkých, ktorí majú mandát, i postavenie diskutovať a prinášať návrhy riešení, ktoré môžu šport na Slovensku posunúť do popredia. Športová obec sformulovala svoje predstavy a požiadavky v Deklarácii slovenského športu 2023, ktorú jednomyseľne schválilo Valné zhromaždenie SOŠV v máji tohto roka a pridali sa k nej podpisom aj zástupcovia športovej obce a široká športová verejnosť.