Športová aréna v Poprade prešla v lete údržbou i rekonštrukciou
Celková cena realizovaných rekonštrukčných a údržbových prác dosiahla takmer 300.000 eur.
Autor TASR
Poprad 26. augusta (TASR) - Aréna Poprad prešla počas leta údržbou aj čiastočnou rekonštrukciou. Mesto o tom informovalo na sociálnej sieti s tým, že okrem iného prebehla aj obnova strešného plášťa, a to z dôvodu zatekania.
„Strecha dostala novú krytinu a zároveň aj izolačnú vrstvu, ktorá prispeje k zníženiu energetickej náročnosti budovy. Vymenené boli aj tri poškodené veľkoplošné sklá na obvode arény. Momentálne sa čaká na dodanie plne automatických vchodových dverí, ktoré sú už vyrobené a čoskoro ich osadia,“ konkretizovalo mesto.
Z dôvodu nefunkčnej časomiery samospráva zakúpila novú LED obrazovku s rozmermi šesť krát štyri metre, ktorá je vhodná aj na vonkajšie použitie. Bude využívaná počas športových aj kultúrnych podujatí.
„V aréne zároveň prebehli aj drobné údržbárske práce – vymaľovali sa vnútorné priestory vrátane šatní. Aréna Poprad naďalej pokračuje v menšej pravidelnej údržbe, aby zostala moderným a funkčným priestorom vhodným na organizovanie športových i kultúrnych podujatí,“ podotkla radnica.
