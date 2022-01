Športová hala v Hriňovej čaká na dodanie technologického vybavenia

Hriňová 27. januára (TASR) – Mesto Hriňová v Detvianskom okrese pokračuje s budovaním multifunkčnej športovej plochy s prekrytím, v súčasnosti samospráva očakáva dodanie technologického vybavenia športoviska. Pre TASR to uviedol primátor Stanislav Horník.



Ako dodal, vybavenie v hodnote 244.000 eur bez DPH po konzultácii so Slovenským zväzom ľadového hokeja (SZĽH) očakáva mesto vo februári tohto roka. „Koncom februára bude tiež rekonštrukcia trafostanice pri ihrisku, ktorú je nutné urobiť na zabezpečenie dostatočného výkonu pre technológiu chladenia,“ spomenul. Pripomenul tiež, že po inštalácii technológie a vybavenia športovej plochy sa na istý čas stane športovisko strediskom na zaškolenie pre ostatné podporené samosprávy, kde majú výstavbu ešte pred sebou. „Ak sa všetko podarí, v marci tohto roka môže byť nové športovisko uvedené do skúšobnej prevádzky,“ zhrnul.



Podľa neho od novembra minulého roka pokračovalo budovanie haly montážou vrchnej stavby, čo je samonosná oblúková oceľová hala. Tá je už v súčasnosti dokončená. „Mesto zároveň vlani v júli uspelo so svojou žiadosťou v rámci výzvy Fondu na podporu športu a získalo dotáciu vo výške 175.600 eur na pokrytie 50 percent z celkových oprávnených nákladov na výstavbu haly,“ podotkol.



Multifunkčná športová plocha so zabudovaným chladením na vytvorenie ľadového povrchu bude v priestoroch športového areálu vedľa obnoveného hriňovského kúpaliska. Rozmery haly sú 44 krát 26 metrov s výškou oblúka 8,2 metra, športová plocha má 40 krát 20 metrov. „Športujúcej verejnosti a mládeži dlhodobo chýba tento typ športoviska,“ tvrdí primátor. Súčasťou dodávky k ploche je zdroj chladu umiestnený v samostatnom kontajneri, kontajner na garážovanie rolby, v ktorom pre ňu bude aj bojler teplej vody a elektrorozvádzač. Patrí tam tiež osvetlenie multifunkčnej plochy, hokejové bránky a mantinely na ohraničenie ihriska. Športovisko bude v zimnom období slúžiť na zimné športy, v letnom období bude pokryté športovým povrchom, na ktorom je možné prevádzkovať viacero športov. Plocha bude preto využiteľná pre deti, mládež a športujúcu verejnosť počas celého roka.



Primátor tiež poznamenal, že samospráva uspela so žiadosťou na výstavbu multifunkčnej športovej plochy s prekrytím v rámci vyhlásenej výzvy SZĽH ešte v roku 2020. Žiadosť schválil výkonný výbor Slovenského zväzu ľadového hokeja.



Hriňová sa stane prvým podporeným projektom multifunkčných športových plôch. Nasledovať majú Hanušovce nad Topľou, Lipany, Šoporňa a Hurbanovo a postupne aj ďalšie. V roku 2019 bolo v spolupráci so SZĽH uvedené do prevádzky prvé Športové komunitné centrum v Liptovskom Hrádku.