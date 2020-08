Športová hala v Považskej Bystrici prejde kompletnou rekonštrukciou

Považská Bystrica 2. augusta (TASR) - Športová hala na sídlisku SNP prejde kompletnou rekonštrukciou. Opravy sa dotknú nielen strechy a opláštenia budovy, ale neskôr i šatní, sociálneho zariadenia a palubovky. S prácami na exteriéri budovy začali stavbári v tomto období, radnica do nich investuje približne 260.000 eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH).



Športovú halu dokončili v roku 1989 a svojho času patrila k najmodernejším v republike. Odvtedy do nej mesto výraznejšie neinvestovalo. Rekonštrukciu potrebuje najmä jej strecha a opláštenie, cez ktoré počas dažďov zateká.



V apríli Mestské športové kluby, ktoré ju majú v správe, vyhlásili verejnú súťaž. Do nej sa prihlásili piati uchádzači, pričom najvýhodnejšiu ponuku predložila spoločnosť AU - TRADE, s. r. o., ktorá sa stala víťazom elektronickej aukcie. Tá s prácami začala v druhý júlový týždeň.



"Sme veľmi radi, že na športovej hale ide všetko podľa plánu a zatiaľ tu nie je výraznejšia komplikácia, ktorá by nasvedčovala predĺženiu dohodnutých termínov v zmluve," skonštatoval primátor Karol Janas. Zároveň vyzdvihol aj to, že rekonštrukciu zabezpečuje dodávateľ za plnej prevádzky športovej haly, takže mesto nemusí zásadnejšie obmedzovať tréningový alebo súťažný proces, ktorý sa začne na jeseň.



"Darí sa nám aj vo verejnej súťaži. Pôvodne sme naplánovali rozpočet približne na 334.000 eur. Zvolili sme najtransparentnejší spôsob verejných súťaží, vždy končíme elektronickou aukciou a ukazuje sa to ako veľmi efektívne, pretože na športovej hale sme ušetrili 74.000 eur. Trochu nám k tomu pomáha aj zložitá ekonomická situácia, keď sa firmy doslova bijú o zákazky," ozrejmil ďalej Janas.



Vďaka finančnej rezerve sa podľa neho môže mesto pustiť i do rekonštrukcie vnútorných priestorov, teda šatní, sociálnych zariadení a palubovky.



Rekonštrukciu opláštenia a strechy by mal zhotoviteľ dokončiť v novembri tohto roka, následne bude mesto pokračovať s prácami na šatniach a počas prestávky v súťažiach i na palubovke.