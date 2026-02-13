Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Športová hala v Žiari nad Hronom má nové LED osvetlenie

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Celkové náklady na výmenu svietidiel predstavovali 7500 eur a financovalo ich mesto Žiar nad Hronom.

Autor TASR
Žiar nad Hronom 13. februára (TASR) - Nižšiu spotrebu elektrickej energie, viac svetla, ale aj úspornejšiu a efektívnejšiu prevádzku má priniesť výmena osvetlenia, ktorú v športovej hale ZUS Aréna v Žiari nad Hronom zrealizovali mestské Technické služby. Ako uviedli, v hale vymenili všetkých 22 svietidiel.

„Nové osvetlenie prinesie približne 60-percentnú úsporu energie, pričom návratnosť investície je odhadovaná na 2,5 roka,“ uviedla mestská spoločnosť.

Celkové náklady na výmenu svietidiel predstavovali 7500 eur a financovalo ich mesto Žiar nad Hronom. Primátor Peter Antal v tejto súvislosti na sociálnej sieti uviedol, že nové osvetlenie dostala hala po desiatich rokoch prevádzky. „Prinesie to komfort svietenia, ale hlavne výraznú úsporu elektrickej energie oproti pôvodným halogénovým svetlám,“ poznamenal.
