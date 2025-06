Športová škola v Žiline pokračuje v zavádzaní ekologických riešení

Žilina 29. júna (TASR) - Stredná športová škola v Žiline po realizácii opatrení, ktoré znižujú jej energetickú náročnosť, pokračuje v ekologických riešeniach prostredníctvom modro-zelených opatrení pre nakladanie s dažďovou vodou. Ako informovala predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) Erika Jurinová, projekty sú financované z Plánu obnovy a odolnosti SR a Programu Slovensko 2021 - 2027.



Pripomenula, že škole sa už podarilo zrealizovať viacero opatrení, ktoré prispejú k zníženiu spotreby energií. „V rámci projektu zvýšenia energetickej efektívnosti sa zmodernizovalo a vymenilo 115 starých svietidiel a nainštalovalo sa až 241 termostatických hlavíc. Tieto jednoduché, ale účinné kroky umožnia škole šetriť energie, znížiť náklady na prevádzku a zároveň zlepšiť tepelný komfort v triedach. Celková investícia do tejto modernizácie presiahla 210.000 eur,“ priblížila Jurinová.



Podľa riaditeľa odboru investícií Úradu ŽSK Petra Mrvečku bude ďalším krokom k udržateľnej škole projekt výstavby dažďovej kanalizácie a vsakovacieho zariadenia približne za 243.000 eur. „Cieľom je zabezpečiť, aby dažďová voda zo školského areálu neodtekala cez súkromné pozemky a nespôsobovala škody, ale bola efektívne zadržaná a vsakovala späť do podložia. Riešenie zahŕňa nové kanalizačné potrubie s filtračnými šachtami so zaústením do vsakovacích blokov, ktoré vodu postupne uvoľnia späť do zeme,“ objasnil Mrvečka.



Doplnil, že po ukončení výstavby bude predmetná plocha upravená a revitalizovaná. Na ploche viac ako 1000 štvorcových metrov sa použije zemina z výkopov, terén zatrávnia a vysadia nové stromy a kríky. „Tieto opatrenia patria medzi takzvané modro-zelené riešenia, ktoré majú nielen praktickú, ale aj ekologickú hodnotu - zadržiavajú dažďovú vodu, ochladzujú prostredie a zvyšujú biodiverzitu v mestskom priestore,“ uzavrel Mrvečka.