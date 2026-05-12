Športovci vyzvali Piešťany na urýchlenie prípravy plaveckého centra
Autor TASR
Piešťany 12. mája (TASR) - Asociácia športových klubov Piešťany (AŠKPN) v spoločnom vyhlásení vyzvala mesto na urýchlenie prípravy projektu Národného tréningového centra plaveckých športov Martiny Moravcovej a na podanie žiadosti o financovanie z Fondu na podporu športu (FNPŠ) ako športoviska národného významu najneskôr do utorka. Pre TASR to uviedol v súvislosti s minulotýždňovým vyhlásením prezident AŠKPN Peter Bohuš. Hovorkyňa mesta Alexandra Střelcová v reakcii podotkla, že radnica na projekte pracuje a pripravuje ďalšie kroky, pričom odmieta tvrdenia o nečinnosti.
Bohuš zhrnul, že kluby po získaní stavebného povolenia v roku 2025 očakávali rýchlejší postup. „Od roku 2019 sa športové plavecké kluby zapojili do procesu prípravy výstavby plaveckého centra a pripomienkovali projektovú dokumentáciu,“ ozrejmil. Spoločné vyhlásenie podpísalo 19 klubov. Podľa nich je plavecká infraštruktúra dlhodobo nepostačujúca, chýba jasný harmonogram a transparentná komunikácia. Upozorňujú aj na riziko obmedzenia športovej prípravy detí.
Střelcová vysvetlila, že mesto rešpektuje záujem športových klubov o čo najrýchlejší postup pri projekte plaveckého centra. „Zároveň však považujeme za dôležité zdôrazniť, že termín podania žiadosti na Fond na podporu športu nie je možné oddeliť od splnenia zákonných a organizačných podmienok, ktoré sú nevyhnutné pre jej riadne podanie,“ ozrejmila.
Žiadosť o financovanie podala samospráva v marci 2025, no musela ju stiahnuť pre zmeny legislatívy vo FNPŠ. Po novom sa samospráva nemôže uchádzať o podporu, ak v posledných piatich rokoch uspela dvakrát, pričom Piešťany už získali financie na umelý trávnik a opravu chladenia zimného štadióna.
Fond teda odporučil podať žiadosť cez iný subjekt, napríklad mestskú príspevkovú organizáciu Služby mesta Piešťany, čo vyvolalo právne nejasnosti. Riaditeľka organizácie Hana Dupkaničová v súvislosti s uznesením mestského zastupiteľstva ponúkla rezignáciu. „Mesto pracuje na vzniku novej príspevkovej organizácie, ktorá má zabezpečiť správu športovej infraštruktúry a vytvoriť rámec pre ďalší postup,“ uviedla Střelcová.
Materiály majú byť predložené na júnové zastupiteľstvo. Radnica zároveň pripravuje štúdiu uskutočniteľnosti, podklady pre verejné obstarávanie a analyzuje financovanie projektu. Odhad nákladov je približne desať miliónov eur. Úverová zaťaženosť mesta bola ku koncu roka 2025 na úrovni 34,3 percenta.
Pri dodržaní pravidiel rozpočtovej zodpovednosti by samospráva mohla uvažovať o ďalších návratných zdrojoch do 3,68 milióna eur pri 45-percentnej zadlženosti, čo radnica považuje za hraničné vzhľadom na vývoj príjmov.
