Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 5. september 2025
< sekcia Regióny

Športové hry zdravotníkov Žilinského kraja spestril splav rieky

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Martin Baumann

Víťazom tohtoročných hier sa stal tím z Liptovskej nemocnice.

Autor TASR
Oravská Poruba 5. septembra (TASR) - Športové hry zdravotníkov Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) na Orave vo štvrtok (4. 9.) spestrili splav rieky Orava, športové disciplíny, varenie halušiek či vodná prekážková dráha. Predsedníčka ŽSK Erika Jurinová o tom informovala na sociálnej sieti.

„Na jednom mieste sa stretli tí, ktorí sa denne starajú o naše zdravie v zdravotníckych zariadeniach v správe ŽSK. Ukázali, že majú nielen obrovské srdce, ale aj skvelého tímového ducha,“ uviedla Jurinová.

Víťazom tohtoročných hier sa stal tím z Liptovskej nemocnice. Športových hier sa zúčastnili aj zdravotníci z Hornooravskej a Dolnooravskej nemocnice, Kysuckej nemocnice a Oravskej polikliniky. „Zdravotníci sú oporou nášho kraja a ukázali, že tvoria silné spoločenstvo, ktoré je inšpiráciou pre nás všetkých,“ dodala Jurinová.
.

Neprehliadnite

REMIŠOVÁ: Prioritou hnutia Za ľudí na jeseň bude antipapalášsky zákon

Smutná správa: Zomrel svetoznámy odevný návrhár Giorgio Armani

Putin na stretnutí s Ficom vyzdvihol zahraničnú politiku SR

OTESTUJTE SA: Ovládate históriu? Zistite, čo všetko (ne)viete o SNP