Športové hry zdravotníkov Žilinského kraja spestril splav rieky
Víťazom tohtoročných hier sa stal tím z Liptovskej nemocnice.
Autor TASR
Oravská Poruba 5. septembra (TASR) - Športové hry zdravotníkov Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) na Orave vo štvrtok (4. 9.) spestrili splav rieky Orava, športové disciplíny, varenie halušiek či vodná prekážková dráha. Predsedníčka ŽSK Erika Jurinová o tom informovala na sociálnej sieti.
„Na jednom mieste sa stretli tí, ktorí sa denne starajú o naše zdravie v zdravotníckych zariadeniach v správe ŽSK. Ukázali, že majú nielen obrovské srdce, ale aj skvelého tímového ducha,“ uviedla Jurinová.
Víťazom tohtoročných hier sa stal tím z Liptovskej nemocnice. Športových hier sa zúčastnili aj zdravotníci z Hornooravskej a Dolnooravskej nemocnice, Kysuckej nemocnice a Oravskej polikliniky. „Zdravotníci sú oporou nášho kraja a ukázali, že tvoria silné spoločenstvo, ktoré je inšpiráciou pre nás všetkých,“ dodala Jurinová.
